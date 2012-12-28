В Липецке клещи покусали уже более 300 собак: ветеринары предостерегают владельцев животных

Основные симптомы пироплазмоза у собак — повышение температуры тела, желтушность слизистых оболочек, изменение цвета мочи.

В Липецке от клещей страдают не только люди, но и собаки, они более других домашних животных подвержены пироплазмозу — сезонному заболеванию, возбудителя которого переносят иксодовые клещи.По данным Липецкой городской станции по борьбе с болезнями животных, только в государственных лечебницах Липецка зарегистрировано уже более 300 обращений владельцев собак, заболевших пироплазмозом.Основные симптомы пироплазмоза у собак — повышение температуры тела, желтушность слизистых оболочек, изменение цвета мочи.При похожих симптомах нужно обращаться к ветеринарам. Если животное своевременно не получит специфическое лечение, оно погибает в течение 4-5 дней с момента первых признаков болезни.