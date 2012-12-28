В Липецке клещи покусали уже более 300 собак: ветеринары предостерегают владельцев животных
В Грязях накрыли «гаражный» алкомаркет: там было более тысячи бутылок немаркированного спиртного
Общество
226
сегодня, 16:02
5
В Липецке клещи покусали уже более 300 собак: ветеринары предостерегают владельцев животных
Основные симптомы пироплазмоза у собак — повышение температуры тела, желтушность слизистых оболочек, изменение цвета мочи.
По данным Липецкой городской станции по борьбе с болезнями животных, только в государственных лечебницах Липецка зарегистрировано уже более 300 обращений владельцев собак, заболевших пироплазмозом.
Основные симптомы пироплазмоза у собак — повышение температуры тела, желтушность слизистых оболочек, изменение цвета мочи.
При похожих симптомах нужно обращаться к ветеринарам. Если животное своевременно не получит специфическое лечение, оно погибает в течение 4-5 дней с момента первых признаков болезни.
0
5
0
0
0
Комментарии (5)