Три девушки из Липецка выполнили нормативы КМС по вольной борьбе (ФОТО)

В Воронеже они хорошо выступили в первенстве ЦФО.

В первенстве ЦФО по вольной борьбе среди юношей и девушек до 18 лет в Воронеже за честь Липецкой области успешно постояли представительницы прекрасной половины.

Алина Покачалова взяла «серебро» в весовой категории до 73 кг. Липчанка взяла верх над соперницами в предварительных схватках и лишь в финале уступила представительнице Твери – сказалась старая травма спины. Отличным «довеском» к медали стала и путевка в финальный турнир первенства России-2020 в Новосибирске.

2-е место заняла и Кристина Юдина в весовой категории до 40 кг: она тоже заработала право бороться в чемпионате России.

Алина Ненахова получила «бронзу» в категории до 43 кг.

Все девушки так же выполнили нормативы кандидаток в мастера спорта.

Могла присоединиться к ним в этой почетной компании и Кристина Дмитриева, но, к сожалению, проиграла в схватке за «бронзу» и заняла 5-е место в категории до 53 кг.

Тренируются девушки в «альма-матер» женской борьбы Липецка: клубе «Богатырь», входящем в структуру спортивной школу №9 у тренеров Сергея Яковлева и Владимира Балышева.







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