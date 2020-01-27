Общество
сегодня, 09:43
В Липецкой области снова снизили прожиточный минимум
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Его величина в расчете на душу населения составила 9 169 рублей.
Глава администрации Липецкой области подписал постановление об установлении величины прожиточного минимума на IV квартал 2019 года. В расчете на душу населения он составил 9 169 рублей. В III квартале 2019 года он был установлен в 9 399 рублей, во II квартале - 10 515 рублей.
Прожиточный минимум для трудоспособного населения в Липецкой области в IV квартале 2019 года установлен в 9 914 рублей, для пенсионеров — 7 710 рублей, детей — 9 308 рублей. Для трудоспособного населения прожиточный минимум в III квартале 2019 года составлял 10 174 рублей, для пенсионеров этот показатель был определен в 7 900 рублей, для детей - в 9 510 руб.
Величина прожиточного минимума, которая определяется в соответствии с действующим федеральным законодательством и законами Липецкой области, является основой для расчета различных субсидий.
Прожиточный минимум для трудоспособного населения в Липецкой области в IV квартале 2019 года установлен в 9 914 рублей, для пенсионеров — 7 710 рублей, детей — 9 308 рублей. Для трудоспособного населения прожиточный минимум в III квартале 2019 года составлял 10 174 рублей, для пенсионеров этот показатель был определен в 7 900 рублей, для детей - в 9 510 руб.
Величина прожиточного минимума, которая определяется в соответствии с действующим федеральным законодательством и законами Липецкой области, является основой для расчета различных субсидий.
29 1616
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