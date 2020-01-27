Общество

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В Липецкой области снова снизили прожиточный минимум

29 1616
#прожиточный минимум
2
В Липецкой области снова снизили прожиточный минимум

Его величина в расчете на душу населения составила 9 169 рублей.

Глава администрации Липецкой области подписал постановление об установлении величины прожиточного минимума на IV квартал 2019 года. В расчете на душу населения он составил 9 169 рублей. В III квартале 2019 года он был установлен в 9 399 рублей, во II квартале - 10 515 рублей.

Прожиточный минимум для трудоспособного населения в Липецкой области в IV квартале 2019 года установлен в 9 914 рублей, для пенсионеров — 7 710 рублей, детей — 9 308 рублей. Для трудоспособного населения прожиточный минимум в III квартале 2019 года составлял 10 174 рублей, для пенсионеров этот показатель был определен в 7 900 рублей, для детей - в 9 510 руб.

Величина прожиточного минимума, которая определяется в соответствии с действующим федеральным законодательством и законами Липецкой области, является основой для расчета различных субсидий.
29 1616
#прожиточный минимум
2

Комментарии (29)

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Народу

2 минуты назад
У нас народу годами, еще от царя было заложено терпеть и молчать ,щас путин кинул немного денег и все заткнулись ,но никто не подумал -откуда деньги если их в стране нет ? Правильно - недостающие деньги просто допечатают ! К осени этого года все в полной мере ощутят очередной скачек инфляции!
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Артемонов не фашист, а

4 минуты назад
Пенсионер, едераст. А это ещё для народа хуже. Хотя липецкому быдлу так и надо- не будут голосовать за едирастов. Особенно тупорылые колхозаны из районов.
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Чиполлино

6 минут назад
Народ, Народ имеет право на восстание против антинародного режима. Другое дело , что народа у нас нет. Есть ьерпеливая и тупая биомасса.
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Введите ваше имя

9 минут назад
Не нужна никакая мат. поддержка семей и адресная помощь ,дайте людям работу ,создайте рабочие места и возможность зарабатывать. В стране с бедным населением ,низким уровнем потребления товаров ,услуг никакая развитая экономика в принципе не возможна -от слова СОВСЕМ! Рыбаку нужно дать удочку чтобы он смог поймать рыбу,а не саму рыбу иначе толку не будет.
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Народ

13 минут назад
Уважаемые жители г. Липецка, ВАС никто не слышит и не собираются улучшать нашу жизнь. Пишите не пишите, все равно "эти" народ не слышат.
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ГОСТЬ

15 минут назад
Пенсионер, А предыдущий был великолепен, Всё сделал, всего достиг( во имя человека, для человека ....................., поставить ФИО).
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Печально

17 минут назад
Цены растут, а прожиточный минимум падает....
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Бублик

18 минут назад
Борьба с бедностью. Пилотный проект
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Введите ваше имя

22 минуты назад
Сейчас я имею доход ,который с каждым годом уменьшаеться в силу отсутствия экономики и производства в нашей стране ! Когда я достигну пенсионного возраста ,то не буду иметь вообще ничего, кроме набора старческих болячек ( если конечно доживу до него ) ,к этому то и ведет диктатор Путин ,чтобы население было нищее ,или самоликвидировалось по причине отсутствия средств.
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чООрный дельфин

23 минуты назад
Введите ваше имя, т.е. ЖКХ, одежда, проезд до работы в прожиточный минимум по конституции не положен будет и впредь.... Мдаужжж... Владимир Владимирович...
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