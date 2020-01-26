Липецкие волейболистки сегодня проиграли, но надежды на 1-е место все равно большие

Все теперь будет зависеть от результатов 6-го тура во Владивостоке.

Домашний тур Высшей лиги «А» по волейболу во дворце спорта «Атлант» в Копцевых Хуторах принес липецким волейболисткам три победы и одно поражение.

Единственный проигрыш случился сегодня в матче с главными конкурентками в борьбе за победу в регулярном чемпионате – «Спартой» из Нижнего Новгорода, счет матча – 1:3. «Спартанки» начали мощно и выиграли первый сет неожиданно крупным счетом – 25:13. Затем игра выровнялась, но в концовке второй партии Фортуна улыбнулась гостьям – 26:24. Отступать «Липецку» было уже некуда, третий отрезок подопечные Андрея Смирнова оставили за собой – 25:18, но силы были не беспредельны. Четвертый сет взяла «Спарта» - 25:21.







Особенностью липецкого тура стало то, что наша команда по два раза встречалась с главными конкурентками по верхней части турнирной таблицы.

Чепеповецкую «Северянку» наши девчата победили дважды – 3:0 (25:21, 25:18, 25:16) и 3:2 (25:15, 25:22, 15:25, 18:25, 15:13). Со «Спартой» Смирнов и Ко встречались еще в пятницу, 24 января, и тогда были сильнее – 3:1 (25:23, 13:25, 25:16, 25:21).







В целом результаты следует признать удачными – да, не удалось достичь в домашних стенах 100-процентного результата (но в играх с такими сильными соперницами это невероятно сложно), но получилось сохранить лидерство.







За 3 тура до конца первого этапа наша команда имеет 17 побед в 19-ти матчах – на одну больше, чем «Спарта».







6-й тур будет сложным хотя бы потому, что состоится во Владивостоке. С 14 по 16 февраля соперницами нашей команды станут занимающие 3 заключительных места столичный «Луч», волгодонский «Импульс» и местная «Приморочка». Три победы – это реально, а значит оправданы и надежды на победу в первом этапе.



