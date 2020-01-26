Липчане жалуются на автомобили без номеров (ФОТО)

Вероятно, эти машины являются брошенными.

Очередные фото предположительно брошенных автомашин прислали в редакцию GOROD48 наши читатели.





Во дворе дома №68 стоит «Москвич-2141». По словам автора фото, он находится в этом месте больше 4-х лет, и до него никому нет дела. Отличительная особенность – легковушка стоит без номеров.





А это авто находится без присмотра на улице Ильича, 12 уже больше года. И у него тоже отсутствуют номера.

Читатели просят обратить внимание государственных органов на эти авто. По закону, брошенными машинами занимаются управления округами: они должны принять меры к розыску владельцев машин, а если таковых не окажется – утилизировать за государственный счет.

Фото брошенных машин, как и снимки автохамов, можно присылать нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22.