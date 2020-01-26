Общество

сегодня, 10:49

Липчане жалуются на автомобили без номеров (ФОТО)

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#Автохлам #брошенные машины #благоустройство

Вероятно, эти машины являются брошенными.

Очередные фото предположительно брошенных автомашин прислали в редакцию GOROD48 наши читатели.

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Во дворе дома №68 стоит «Москвич-2141». По словам автора фото, он находится в этом месте больше 4-х лет, и до него никому нет дела. Отличительная особенность – легковушка стоит без номеров.

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А это авто находится без присмотра на улице Ильича, 12 уже больше года. И у него тоже отсутствуют номера.

Читатели просят обратить внимание государственных органов на эти авто. По закону, брошенными машинами занимаются управления округами: они должны принять меры к розыску владельцев машин, а если таковых не окажется – утилизировать за государственный счет.

Фото брошенных машин, как и снимки автохамов, можно присылать нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22.

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#Автохлам #брошенные машины #благоустройство

Комментарии (4)

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дворник

31 минуту назад
Постоянно вижу как на ночь снимают армянские номера, а утром заново ставят. Только не пойму - какой смысл в этом?
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Гнилые ВАЗы

53 минуты назад
Под пресс
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Житель

54 минуты назад
Не трезвый журналист, легко....нужно сначало найти улицу на которой столько снега
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Не трезвый журналист

сегодня, 10:57
"Во дворе дома №68" - не завидую государственным органам, придется все 68 дома в городе проверять. Ведь указать улицу это так тяжело!
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