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Обрушение крыши вагоноремонтного предприятия произошло в Кузбассе

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Обрушение крыши вагоноремонтного предприятия произошло в Кузбассе

В городе Прокопьевск Кемеровской области обрушилась крыша вагоноремонтного предприятия, есть пострадавшие.

Как сообщает VSE42.Ru, по словам очевидцев, цех предприятия рухнул прямо на людей. Госпитализирована женщина с легкими травмами и ушибом головы. Судьба еще одного рабочего остается неизвестной – его не нашли во время пересчета, он может находиться под завалами.

Обстоятельства инцидента выясняются.
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