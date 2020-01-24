На треть больше липчан стали банкротами

Суды признали банкротами в Липецкой области в прошлом году 357 жителей и индивидуальных предпринимателей региона — на 32% больше, чем в 2018 году, следует из сообщения Единого федерального реестра сведений о банкротстве «Федресурс».

В среднем на 100 тысяч жителей Липецкой области в 2019 году пришелся 31 банкрот. Больше всего их оказалось в Калмыкии (112), Пензенской (111) и Вологодской областях (102). В целом по России в 2019 году зафиксировано 47 новых банкротов на 100 тысяч населения.



Процедура личного банкротства появилась в России в октябре 2015 года, и за четыре года ее существования ей воспользовался 1061 житель Липецкой области — это граждане, которые имели долг свыше 500 тысяч рублей (пороговый уровень, позволяющий кредиторам инициировать процедуру банкротства) и допускали просрочку платежа более 90 дней. В России в общей сложности за четыре года существования механизма потребительского банкротства им воспользовались 163 235 российских граждан, только за последний год суды признали банкротами 68 980 российских граждан, включая индивидуальных предпринимателей.



