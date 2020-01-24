сегодня, 07:07
На треть больше липчан стали банкротами
Суды признали банкротами в Липецкой области в прошлом году 357 жителей и индивидуальных предпринимателей региона — на 32% больше, чем в 2018 году, следует из сообщения Единого федерального реестра сведений о банкротстве «Федресурс».
Процедура личного банкротства появилась в России в октябре 2015 года, и за четыре года ее существования ей воспользовался 1061 житель Липецкой области — это граждане, которые имели долг свыше 500 тысяч рублей (пороговый уровень, позволяющий кредиторам инициировать процедуру банкротства) и допускали просрочку платежа более 90 дней. В России в общей сложности за четыре года существования механизма потребительского банкротства им воспользовались 163 235 российских граждан, только за последний год суды признали банкротами 68 980 российских граждан, включая индивидуальных предпринимателей.
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Вася
Серджио Иванетти
Капец