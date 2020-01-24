Общество

сегодня, 07:07

На треть больше липчан стали банкротами

6 934
#банкротства
На треть больше липчан стали банкротами

Суды признали банкротами в Липецкой области в прошлом году 357 жителей и индивидуальных предпринимателей региона — на 32% больше, чем в 2018 году, следует из сообщения Единого федерального реестра сведений о банкротстве «Федресурс». 

В среднем на 100 тысяч жителей Липецкой области в 2019 году пришелся 31 банкрот. Больше всего их оказалось в Калмыкии (112), Пензенской (111) и Вологодской областях (102). В целом по России в 2019 году зафиксировано 47 новых банкротов на 100 тысяч населения. 

Процедура личного банкротства появилась в России в октябре 2015 года, и за четыре года ее существования ей воспользовался 1061 житель Липецкой области — это граждане, которые имели долг свыше 500 тысяч рублей (пороговый уровень, позволяющий кредиторам инициировать процедуру банкротства) и допускали просрочку платежа более 90 дней. В России в общей сложности за четыре года существования механизма потребительского банкротства им воспользовались 163 235 российских граждан, только за последний год суды признали банкротами 68 980 российских граждан, включая индивидуальных предпринимателей.

6 934
#банкротства

Комментарии (6)

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Житель

сегодня, 08:51
Подьем у друзей ВВП они на 10 миллиардов разбогатели за 2019 год.
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Житель

сегодня, 08:50
Где развитие экономики --одни банкроты. Болтуны чиновники подпевают Путину -что все хорошо -а по факту все развалено.
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гость

сегодня, 08:32
В 2019 году на российском рынке вдвое выросли продажи автомобилей Rolls-Royce и Lamborghini
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Вася

сегодня, 08:25
Хоть бы снег выпал метра на полтора!
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Серджио Иванетти

сегодня, 08:11
А в Америке негров линчуют!
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Капец

сегодня, 08:09
А где подьем?
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