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В Китае нашли источник коронавируса и метод его лечения
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Ученые считают, что зараза могла попасть в организм первого носителя от змеи.
Человек мог заразиться неизвестным ранее коронавирусом от змеи, считают китайские ученые, передает газета South China Morning Post со ссылкой на статью, опубликованную в Journal of Medical Virology. ВОЗ обозначила новый коронавирус как 2019-nCoV. Многие из зараженных пациентов контактировали с большим количеством диких животных на оптовом рынке, где помимо морепродуктов продавались также домашняя птица, летучие мыши, змеи. Китайские ученые сравнили генетические коды вируса и различных животных. Самыми близкими к вирусу оказались генетические коды двух видов ядовитых змей — южнокитайского многополосого крайта и китайской кобры, уточняет РБК.
Как пишет "Российская газета", в дикой природе они часто охотятся на летучих мышей. Они продавались на том самом оптовом рынке в Ухани, который стал центром распространения вируса. Сейчас рынок закрыт, проведена дезинфекция, вследствие чего отследить источник и пути заражения очень сложно. Однако результаты исследования могут быть полезны для разработки лечения против нового коронавируса.
Вместе с этим медики в Китае уже разработали успешный метод лечения пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, путем экстракорпоральной оксигенации — насыщения крови кислородом, ЭКМО. Об этом в четверг, 23 января, сообщает ТАСС со ссылкой на портал Sina. В провинции Хубэй с помощью этого метода удалось вылечить 53-летнего пациента. 1 января мужчина почувствовал недомогание и лихорадку и обратился к врачам. На протяжении нескольких дней температура его тела достигала 39 градусов, и обычные меры терапии не приносили результата. Легкие пациента были серьезно поражены вирусом, поэтому врачи подключили его к аппарату ЭКМО. Состояние мужчины постепенно стабилизировалось, и он пошел на поправку.
Первая вспышка нового коронавируса произошла в конце декабря в китайском городе Ухань. Власти закрыли город на выезд и ограничили въезд в него. Случаи заболевания были зафиксированы также за пределами Китая, в частности в Японии и Южной Корее. На фоне распространения вируса в России усилили контроль в аэропортах, а в Амурской области ввели режим повышенной готовности.
Согласно последним данным, количество заразившихся превысило 580 человек, от болезни погибли 17. Из-за риска распространения вируса власти КНР 23 января закрыли второй город — Хуанган, расположенный рядом с Уханем.
Как пишет "Российская газета", в дикой природе они часто охотятся на летучих мышей. Они продавались на том самом оптовом рынке в Ухани, который стал центром распространения вируса. Сейчас рынок закрыт, проведена дезинфекция, вследствие чего отследить источник и пути заражения очень сложно. Однако результаты исследования могут быть полезны для разработки лечения против нового коронавируса.
Вместе с этим медики в Китае уже разработали успешный метод лечения пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, путем экстракорпоральной оксигенации — насыщения крови кислородом, ЭКМО. Об этом в четверг, 23 января, сообщает ТАСС со ссылкой на портал Sina. В провинции Хубэй с помощью этого метода удалось вылечить 53-летнего пациента. 1 января мужчина почувствовал недомогание и лихорадку и обратился к врачам. На протяжении нескольких дней температура его тела достигала 39 градусов, и обычные меры терапии не приносили результата. Легкие пациента были серьезно поражены вирусом, поэтому врачи подключили его к аппарату ЭКМО. Состояние мужчины постепенно стабилизировалось, и он пошел на поправку.
Первая вспышка нового коронавируса произошла в конце декабря в китайском городе Ухань. Власти закрыли город на выезд и ограничили въезд в него. Случаи заболевания были зафиксированы также за пределами Китая, в частности в Японии и Южной Корее. На фоне распространения вируса в России усилили контроль в аэропортах, а в Амурской области ввели режим повышенной готовности.
Согласно последним данным, количество заразившихся превысило 580 человек, от болезни погибли 17. Из-за риска распространения вируса власти КНР 23 января закрыли второй город — Хуанган, расположенный рядом с Уханем.
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