Происшествия
сегодня, 10:24
В Грязях горел дом на улице Депутатской
Происшествие обошлось без пострадавших.
Сегодня в Грязях на улице Депутатской загорелся частный дом.
Как сообщили GOROD48 очевидцы, тушением пожара занимались расчета. Им удалось не допустить распространение огня на соседние дома.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области сообщили, что происшествие обошлось без пострадавших. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров.
Как сообщили GOROD48 очевидцы, тушением пожара занимались расчета. Им удалось не допустить распространение огня на соседние дома.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области сообщили, что происшествие обошлось без пострадавших. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров.