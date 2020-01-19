Происшествия

сегодня, 10:24

В Грязях горел дом на улице Депутатской

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#пожар #дом
В Грязях горел дом на улице Депутатской

Происшествие обошлось без пострадавших.

Сегодня в Грязях на улице Депутатской загорелся частный дом.

Как сообщили GOROD48 очевидцы, тушением пожара занимались расчета. Им удалось не допустить распространение огня на соседние дома. 

В пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области сообщили, что происшествие обошлось без пострадавших. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров.
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#пожар #дом

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