В Грязях горел дом на улице Депутатской

Происшествие обошлось без пострадавших.

Сегодня в Грязях на улице Депутатской загорелся частный дом.



Как сообщили GOROD48 очевидцы, тушением пожара занимались расчета. Им удалось не допустить распространение огня на соседние дома.



В пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области сообщили, что происшествие обошлось без пострадавших. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров.

