Происшествия

сегодня, 10:04

Водитель «ВАЗа» врезался в машину с детьми и уехал с места аварии

15 1774
#авария #ДТП
3
Водитель «ВАЗа» врезался в машину с детьми и уехал с места аварии

Свидетелей ДТП просят откликнуться.

Вчера вечером около 18:30 на проспекте Победы произошла автомобильная авария. Как рассказала GOROD48 участница ДТП Екатерина, в ее машину «ВАЗ-2110» врезался водитель «ВАЗ-2111».

- Я ехала со стороны памятника Танкистам по проспекту Победу. Ехала к светофору на перекрестке, двигалась со скоростью около 20 км\ч. В машине со мной были дети, пяти и семи лет. Внезапно сзади раздался грохот, произошел толчок. Я сначала подумала, что моя машина взорвалась. Оказалось, что в мой автомобиль на полной скорости влетел серебристый «ВАЗ-2111». От удара мою машину выбросило в левый ряд.В той машине сидел худощавый мужчина примерно 50-ти лет, в очках. Он выругался и ударил по газам. Пока я была в шоке, проверяла как дети, он скрылся с места аварии. И я, и дети, к счастью, отделались ушибами, - рассказала Екатерина. – Позже машину виновника аварии видели в районе Сырского Рудника.

Екатерина вызвала на место аварии сотрудников автоинспекции, они уже начали розыск скрывшегося с места ДТП водителя. Екатерина, тем временем, начала свои поиски автомобилиста. С помощью соцсетей она узнала, что вероятный виновник ДТП живет в районе поселка Тракторостроителей. Он передвигается на серебристом «ВАЗ-2111». После аварии у его машины деформирован бампер и капот. Екатерина надеется на отклик работников автомастерских, куда могут пригнать на ремонт такую машину. Кроме того, автомобилистка просит откликнуться свидетелей аварии и поделиться с ней записями видеорегистратора. Контактный телефон 89525951380.
15 1774
#авария #ДТП
3

Комментарии (16)

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миротворец

25 секунд назад
ты ник не свой не прописывай , нет мозга придумать себе что то подходящее ?
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Гость

3 минуты назад
И потом построим кто там "тошнит" со скоростью в 20 км в час))
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Гость

5 минут назад
По городу только на бмп пора ездить.. И желательно с полным боекоплектом
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Мишка Коротаев

15 минут назад
Тот в очках кричал, что это вам за Крым !
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Миротворец

20 минут назад
Так ты чё * в колготках. Подрабатываешь нянькой по развозу детей.
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Перри Мейсон

58 минут назад
"Влип, очкарик? (с)))))
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indezit

59 минут назад
Этому худощавому очкарику нужно было под бензовоз влететь.
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миротворец

59 минут назад
indezit молодец .. все обьяснил
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indezit

сегодня, 10:32
10.1 ПДД Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.
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миротворец

сегодня, 10:31
Факт .... еще раз для непонятных ..... еду с какой скорость хочу , ситуации разные бывают , плохо стало , устала , губы красила , детей успокаивала !!!!!!!!!
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