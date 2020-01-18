Водитель «ВАЗа» врезался в машину с детьми и уехал с места аварии

Свидетелей ДТП просят откликнуться.

Вчера вечером около 18:30 на проспекте Победы произошла автомобильная авария. Как рассказала GOROD48 участница ДТП Екатерина, в ее машину «ВАЗ-2110» врезался водитель «ВАЗ-2111».



- Я ехала со стороны памятника Танкистам по проспекту Победу. Ехала к светофору на перекрестке, двигалась со скоростью около 20 км\ч. В машине со мной были дети, пяти и семи лет. Внезапно сзади раздался грохот, произошел толчок. Я сначала подумала, что моя машина взорвалась. Оказалось, что в мой автомобиль на полной скорости влетел серебристый «ВАЗ-2111». От удара мою машину выбросило в левый ряд.В той машине сидел худощавый мужчина примерно 50-ти лет, в очках. Он выругался и ударил по газам. Пока я была в шоке, проверяла как дети, он скрылся с места аварии. И я, и дети, к счастью, отделались ушибами, - рассказала Екатерина. – Позже машину виновника аварии видели в районе Сырского Рудника.



Екатерина вызвала на место аварии сотрудников автоинспекции, они уже начали розыск скрывшегося с места ДТП водителя. Екатерина, тем временем, начала свои поиски автомобилиста. С помощью соцсетей она узнала, что вероятный виновник ДТП живет в районе поселка Тракторостроителей. Он передвигается на серебристом «ВАЗ-2111». После аварии у его машины деформирован бампер и капот. Екатерина надеется на отклик работников автомастерских, куда могут пригнать на ремонт такую машину. Кроме того, автомобилистка просит откликнуться свидетелей аварии и поделиться с ней записями видеорегистратора. Контактный телефон 89525951380.

