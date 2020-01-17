«Живу в многоэтажке, машину ставлю в палисаднике» (ФОТО)

Автохамство - это далеко не всегда вынужденная мера, а состояние души.

Публикуем очередную подборку фото от наших читателей в рубрике, посвященной борьбе с автохамством.

Увы, но нам все еще приходится напоминать, что мир – не парковка, и отсутствие стоянки в шаговой доступности от дома не дает никому права оставлять машины на тротуарах, газонах и в палисадниках. Яркий пример – верхнее фото с улицы Катукова, 36, сделанное 11 января в 9:10. Машины сюда ставят и зимой, и летом, поэтому здесь никогда не бывает хорошего газона, а только неровная выжженная земля.





Улица 60 лет СССР, снимок от 14 января в 8:31. Ведь чтобы забраться за забор, автовладельцу пришлось бороздить колесами целый двор.





Папина, 39, сфотографировано 6 января в 11:40. Из-за таких автолюбителей этот двор, как и многие в Липецке, пожалуй, никогда не будет красивым.





Кривенкова, 31, кадр от 12 января в 16:47.





Белана, 12, снято 14 января в 9:96. Здесь хороши не только автовладельцы, но и те, кто бросает елки посреди двора. Вот почему места, где мы живем, так разительно отличаются от дворов «загнивающего запада». Разруха, как известно, в головах, и здесь не на кого валить вину – даже на правительство.





А эти «красавцы» не только уродуют территорию, прилегающую к детскому садику, но и травят детвору выхлопными газами, подъезжая непозволительно близко к детскому учреждению. Но, похоже, их это не волнует. Неужели так сложно поставить машину не через забор к ребятке, а на стоянку или купить гараж?

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.