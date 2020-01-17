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«Живу в многоэтажке, машину ставлю в палисаднике» (ФОТО)

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«Живу в многоэтажке, машину ставлю в палисаднике» (ФОТО)

Автохамство - это далеко не всегда вынужденная мера, а состояние души.

Публикуем очередную подборку фото от наших читателей в рубрике, посвященной борьбе с автохамством.

Увы, но нам все еще приходится напоминать, что мир – не парковка, и отсутствие стоянки в шаговой доступности от дома не дает никому права оставлять машины на тротуарах, газонах и в палисадниках. Яркий пример – верхнее фото с улицы Катукова, 36, сделанное 11 января в 9:10. Машины сюда ставят и зимой, и летом, поэтому здесь никогда не бывает хорошего газона, а только неровная выжженная земля.

60 лет СССР.jpeg

Улица 60 лет СССР, снимок от 14 января в 8:31. Ведь чтобы забраться за забор, автовладельцу пришлось бороздить колесами целый двор.

Папина.jpeg

Папина, 39, сфотографировано 6 января в 11:40. Из-за таких автолюбителей этот двор, как и многие в Липецке, пожалуй, никогда не будет красивым.

Кривенкова, 31.jpeg

Кривенкова, 31, кадр от 12 января в 16:47.

Белана, 12 еще.jpeg

Белана, 12, снято 14 января в 9:96. Здесь хороши не только автовладельцы, но и те, кто бросает елки посреди двора. Вот почему места, где мы живем, так разительно отличаются от дворов «загнивающего запада». Разруха, как известно, в головах, и здесь не на кого валить вину – даже на правительство.

Меркулова, 49.jpeg

А эти «красавцы» не только уродуют территорию, прилегающую к детскому садику, но и травят детвору выхлопными газами, подъезжая непозволительно близко к детскому учреждению. Но, похоже, их это не волнует. Неужели так сложно поставить машину не через забор к ребятке, а на стоянку или купить гараж?

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.

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Комментарии (12)

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масяня

25 минут назад
Автоводителю, гайцы и сами могут проехать и составить письма "счастья", не ждать сигналов.
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В России

26 минут назад
есть люди ,для которых закон не писан ,эта последняя категория -автобыдло .
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масяня

27 минут назад
Я не бешусь, и у нас 2 машины, только ставим их на стоянке. Платим в месяц по 3600 рублей за место и не мявкаем и никому не мешаем! А вы накупили машин, чтобы свою одну задницу на работу возить, стоянку не хотите оплачивать, да еще из-за таких как вы пробки на улицах!
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Липчанка

36 минут назад
На всех этих фото отражены авто нищебродов по разуму Тоесть он у них как таковой отсутствует несмотря на присутствие денег для покупки авто неважно какой ино или местной марки! Ума много не надо чтобы бросать машину под ноги проходящим людям и нагло при этом считать что ты вправе так поступать! Все идет от недостатка ума ....
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Ваш

42 минуты назад
Опять нищеброды на ржавых вазах отличились!
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О, да!

52 минуты назад
Это именно состояние души! Выбор между платным куском асфальта и бесплатной кучей говна! Неряхи и революционеры выбирают конечно же кучу!
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Масяне

54 минуты назад
У тебя просто машины нет вот ты и бесишся. А была бы я посмотрел где бы ты ставил
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Автоводитель

56 минут назад
масяня, чтобы выписать штраф надо обращение в гибдд причем не анонимно, и потом пригласят на "беседу" где \и выпишут штраф.
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Хряк

сегодня, 16:16
Хватит публиковать всю хрень, ставят где место есть... Вы опубликуйте как Уваркина вагоны к складу трио хотела подогнать, но не получилось.... вот вам контент
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Перри Мейсон

сегодня, 16:05
"Вот почему места, где мы живем, так разительно отличаются от дворов «загнивающего запада»." Так говорит лишь тот, кто на "загнивающем западе" никогда не был))
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