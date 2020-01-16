Общество

27 минут назад

Новые лидеры автохамства (ФОТО)

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Новые лидеры автохамства (ФОТО)

Каждый из попавших в кадр автовладельцев заслуживает приза " Самому оригинальному парковщику недели".

Сегодня в нашей рубрике, в которой читатели GOROD48 помогают бороться с нарушителями правил парковок, в новь подборка самых-самых хамоватых водителей.

Таких, как владелец авто на фото вверху, припарковавший его в детской игровой зоне 6 января на улице Смургиса, 10.

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Ситуация на улице Стаханова. Машина стоит на тротуаре, а пешеходы с детьми вынуждены идти по дороге, по которой ездят другие авто.

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… И, судя по всему, на их пути встретится еще много препятствий. Обе фотографии сделаны 14 января около 17:00.

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Еще один «мастер парковки» оставил свой автомобиль на автобусной остановке в микрорайоне «Елецкий» вчера, 15 января в 16:50.

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Хорошавина, 14, снято 10 января в 8:30. «Машина стоит возле «зебры» - как переходить дорогу, ведь я ничего не вижу, и водители проезжающих машин меня тоже не видят», - негодует читатель. К слову, переход ведет в школу №77, по нему ходят ученики, в том числе – начальных классов.

Хорошавина.jpg

Хорошавина, 2, фото от 15 января в 18:44. Как утверждает автор снимка, владелец автомобиля всегда ставит его на одно и то же место – вне зависимости от того, есть ли свободные места на парковке возле дома. Видимо, любит быть чуть выше других – на тротуаре.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.

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Комментарии (4)

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Как гость
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Челобитная

7 минут назад
Сделайте приложение для смартфонов. Сфоткал заморскую повозку - отправил городничему со всеми данными времени, геолокации, координатами, номерными знаками. Главное блатные номера не трогать, мы же понимаем, уплочено уже жеж.
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гость"я

12 минут назад
Ничего удивительного в этом нет! Тачку для этого и покупают, чтобы на ней понты свои показывать. Вот, автохамы, и выпендрились, как всегда.
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Мельдоша

14 минут назад
Боярские повозки) Продолжают шалить бояре) Городовых гаишников аж не хватает. В заморских странах хватает, а у нас не хватает. Вывод? Наши бояре круче! Подолжаем радоваться новым боярским лексусам и майбахам, ведь тяжелый у них труд - о народе думать!
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гость

18 минут назад
1 погонный метр ограды стоит 1000 р , государство может оплатить , по микрону необходимо разлиновать город , другого пути нет !
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