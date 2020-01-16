Новые лидеры автохамства (ФОТО)

Каждый из попавших в кадр автовладельцев заслуживает приза " Самому оригинальному парковщику недели".

Сегодня в нашей рубрике, в которой читатели GOROD48 помогают бороться с нарушителями правил парковок, в новь подборка самых-самых хамоватых водителей.

Таких, как владелец авто на фото вверху, припарковавший его в детской игровой зоне 6 января на улице Смургиса, 10.





Ситуация на улице Стаханова. Машина стоит на тротуаре, а пешеходы с детьми вынуждены идти по дороге, по которой ездят другие авто.





… И, судя по всему, на их пути встретится еще много препятствий. Обе фотографии сделаны 14 января около 17:00.





Еще один «мастер парковки» оставил свой автомобиль на автобусной остановке в микрорайоне «Елецкий» вчера, 15 января в 16:50.





Хорошавина, 14, снято 10 января в 8:30. «Машина стоит возле «зебры» - как переходить дорогу, ведь я ничего не вижу, и водители проезжающих машин меня тоже не видят», - негодует читатель. К слову, переход ведет в школу №77, по нему ходят ученики, в том числе – начальных классов.





Хорошавина, 2, фото от 15 января в 18:44. Как утверждает автор снимка, владелец автомобиля всегда ставит его на одно и то же место – вне зависимости от того, есть ли свободные места на парковке возле дома. Видимо, любит быть чуть выше других – на тротуаре.

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