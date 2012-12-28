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54-летняя женщина получила два года условно за нападение с ножом на 43-летнего сожителя
Происшествия
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20 минут назад
54-летняя женщина получила два года условно за нападение с ножом на 43-летнего сожителя
Поссорились они из-за алкоголя.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, этот конфликт разыгрался в марте этого года. Вечером мужчина и женщина вместе выпивали, а потом мужчина выпил ещё и без нее, и данный факт женщину очень расстроил и обидел. На этой почве и началась ссора с кровопролитием: женщина нанесла сожителю удар кухонным ножом в живот. Мужчина выжил, но его здоровью был причинён тяжкий вред.
Женщина признала свою вину, раскаялась в содеянном, приняла меры по заглаживанию причиненного вреда. Поэтому она отделалась условным сроком. А вообще санкция вменяемой её статьи — до 10 лет лишения свободы.
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