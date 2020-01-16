В Липецкой области не рекомендовали Путину проявлять милость к осужденным

С просьбой о помиловании обратились 11 человек

Как сообщили в Управлении административных органов Липецкой области, в 2019 году комиссией по вопросам помилования, рассмотрено 11 ходатайств о помиловании осужденных. Анализируя обращения, в комиссии отметили устойчивую тенденцию обращения в комиссию осужденных, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.



"Во всех случаях главой администрации Липецкой области направлены Президенту Российской Федерации представления о нецелесообразности применения акта помилования", сообщили в управлении.



... В России право осужденного просить о помиловании закреплено Конституцией Российской Федерации, а право помилования принадлежит Президенту страны.



Обеспечение деятельности комиссии по вопросам помилования, образованной на территории Липецкой области, осуществлется управлением административных органов Липецкой области в строгом соответствии с требованиями административного регламента исполнения государственной функции по обеспечению реализации полномочий главы администрации Липецкой области, связанных с внесением Президенту Российской Федерации представления о целесообразности применения акта помилования в отношении осужденного или лица, отбывшего назначенное судом наказание и имеющего неснятую судимость.



Членами комиссии являются граждане с высшим образованием, имеющие безупречную репутацию и пользующиеся уважением у граждан. В 2019 году в состав комиссии включен Уполномоченный по правам человека в Липецкой области", говорится на сайте управления административных органов Липецкой области.

