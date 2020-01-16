Происшествия

22 минуты назад

В Липецкой области не рекомендовали Путину проявлять милость к осужденным

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#комиссия по помилованию
В Липецкой области не рекомендовали Путину проявлять милость к осужденным

С просьбой о помиловании обратились 11 человек

Как сообщили в Управлении административных органов Липецкой области, в 2019 году комиссией по вопросам помилования, рассмотрено 11 ходатайств о помиловании осужденных. Анализируя обращения, в комиссии отметили устойчивую тенденцию обращения в комиссию осужденных, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.

"Во всех случаях главой администрации Липецкой области направлены Президенту Российской Федерации представления о нецелесообразности применения акта помилования", сообщили в управлении.

... В России право осужденного просить о помиловании закреплено Конституцией Российской Федерации, а право помилования принадлежит Президенту страны. 

Обеспечение деятельности комиссии по вопросам помилования, образованной на территории Липецкой области, осуществлется управлением административных органов Липецкой области в строгом соответствии с требованиями административного регламента исполнения государственной функции по обеспечению реализации полномочий главы администрации Липецкой области, связанных с внесением Президенту Российской Федерации представления о целесообразности применения акта помилования в отношении осужденного или лица, отбывшего назначенное судом наказание и имеющего неснятую судимость.

Членами комиссии являются граждане с высшим образованием, имеющие безупречную репутацию и пользующиеся уважением у граждан.  В 2019 году в состав комиссии включен Уполномоченный по правам человека в Липецкой области", говорится на сайте управления административных органов Липецкой области.
1 188
#комиссия по помилованию

Комментарии (1)

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теплая зима 2020

5 минут назад
что то мне это напоминает
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