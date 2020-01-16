33 минуты назад
Уваркина и ее команда побили рукопашников из 23-х регионов страны (ФОТО)
Наши бойцы отлично выступили в Курске, получив награды из рук президента общероссийской федерации рукопашного боя.
Липецкие рукопашники вновь завоевали полный комплект наград на Всероссийских соревнованиях. На этот раз наши бойцы отличились в Курске в турнире «Вершина», привезя домой два «золота», два «серебра» и пять «бронзовых» медалей.
О размахе соревнований говорит тот факт, что на ковер выходили более 450 бойцов из 23-х регионов страны, а победителей награждал лично президент Общероссийской федерации рукопашного боя Дмитрий Иванов.
Проведя несколько тяжелых боев, чемпионкой стала наша Валерия Литвинцева, выступавшая в самой старшей из представленных возрастных категорий – до 22 лет в весовой категории до 55 кг.
Еще одну медаль высшего достоинства принесла нашей команде Дарья Шафоростова среди самых младших 12-13 лет. Обе чемпионки занимаются в секции единоборств «Динамо».
«Серебро» завоевали чаплыгинец Антон Мазаев (12-13 лет, до 70 кг) и Дмитрий Воробцов из липецкой школы «Чемпион» (14-15 лет, до 36 кг).
Медали за 3-е место привезли домой Татьяна Уваркина (до 55 кг), Дмитрий Ерохин (до 30 кг), Дмитрий Баранников (до 50 кг), Руслан Титов (до 60 кг) – все 12-13 лет, а также Александр Соколов (16-17 лет, до 75 кг).
Крайний слева - Дмитрий Иванов, президент Общероссийской федерации рукопашного боя
Ерохин занимается в школе «Чемпион», которая находится под личным патронажем начальника ГУ МЧС по Липецкой области генерала Михаила Салфетникова, остальные – динамовцы.
Все бойцы представляли Липецкую областную федерацию рукопашного боя (президент Андрей Пономарёв) – одну из самых успешных спортивных федераций региона.
Спортсменов подготовили тренеры Игорь Воротынцев, Валерий Коростинский, Алан Качмазов, Андрей Шишкин, Павел Кузнецов, Павел Набатников, Денис Денисов.
Ха.Ха
Юрий Иванович
Жорж Милославский
Юрок Алтушок.