Спорт

33 минуты назад

Уваркина и ее команда побили рукопашников из 23-х регионов страны (ФОТО)

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#Рукопашный бой
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Уваркина и ее команда побили рукопашников из 23-х регионов страны (ФОТО)

Наши бойцы отлично выступили в Курске, получив награды из рук президента общероссийской федерации рукопашного боя.

Липецкие рукопашники вновь завоевали полный комплект наград на Всероссийских соревнованиях. На этот раз наши бойцы отличились в Курске в турнире «Вершина», привезя домой два «золота», два «серебра» и пять «бронзовых» медалей.

О размахе соревнований говорит тот факт, что на ковер выходили более 450 бойцов из 23-х регионов страны, а победителей награждал лично президент Общероссийской федерации рукопашного боя Дмитрий Иванов.

Проведя несколько тяжелых боев, чемпионкой стала наша Валерия Литвинцева, выступавшая в самой старшей из представленных возрастных категорий – до 22 лет в весовой категории до 55 кг.

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Еще одну медаль высшего достоинства принесла нашей команде Дарья Шафоростова среди самых младших 12-13 лет. Обе чемпионки занимаются в секции единоборств «Динамо».

«Серебро» завоевали чаплыгинец Антон Мазаев (12-13 лет, до 70 кг) и Дмитрий Воробцов из липецкой школы «Чемпион» (14-15 лет, до 36 кг).

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Медали за 3-е место привезли домой Татьяна Уваркина (до 55 кг), Дмитрий Ерохин (до 30 кг), Дмитрий Баранников (до 50 кг), Руслан Титов (до 60 кг) – все 12-13 лет, а также Александр Соколов (16-17 лет, до 75 кг).

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Крайний слева - Дмитрий Иванов, президент Общероссийской федерации рукопашного боя

Ерохин занимается в школе «Чемпион», которая находится под личным патронажем начальника ГУ МЧС по Липецкой области генерала Михаила Салфетникова, остальные – динамовцы.

Все бойцы представляли Липецкую областную федерацию рукопашного боя (президент Андрей Пономарёв) – одну из самых успешных спортивных федераций региона.

Спортсменов подготовили тренеры Игорь Воротынцев, Валерий Коростинский, Алан Качмазов, Андрей Шишкин, Павел Кузнецов, Павел Набатников, Денис Денисов.

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4 384
#Рукопашный бой
2

Комментарии (4)

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Ха.Ха

15 минут назад
Напугали.Коллеги больше так не шутите.
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Юрий Иванович

18 минут назад
Юрок Алтушок., А читать тебя не научили - тока писать тупые вопросы? "Медали за 3-е место привезли домой Татьяна Уваркина (до 55 кг), ..."
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Жорж Милославский

20 минут назад
А кто такая Уваркина? И причём она здесь?
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Юрок Алтушок.

27 минут назад
А при какой езде здесь Уваркина?
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