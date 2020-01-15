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Белоруссия может заменить русскую нефть на казахскую

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#нефть #переговоры
Белоруссия может заменить русскую нефть на казахскую

Казахстан получил запрос от Минска.

Белоруссия направила Казахстану запрос на поставку нефти, сообщил журналистам глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев. «Просьба от «Белнефтехима» поступила в наш адрес, в адрес министерства. Представители данного ведомства планируют приехать в Казахстан для обсуждения поставки. Мы на сегодняшний день осуществляем поставки нефти по диверсифицированным направлениям и рассмотрим предложение белорусской стороны», отметил министр.

Министр добавил, что ведомство организует встречу с нефтяными компаниями Казахстана. Переговоры состоятся до 20 января, уточняет РИА Новости. Во вторник первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что его страна направила предложения о покупке нефти Украине, Азербайджану, Казахстану, Польше и странам Балтии, напоминает ТАСС.

Сейчас Белоруссия покупает только российскую нефть. На фоне нефтегазовых споров президент республики Александр Лукашенко неоднократно говорил об активном поиске альтернативных источников поставок. Так, в конце декабря он заявил, что Минск может получать через Польшу американскую или саудовскую нефть по реверсу по магистральному нефтепроводу "Дружба".
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#нефть #переговоры

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