Происшествия

сегодня, 11:45

На Лебедянском шоссе горел склад

2 1415
#пожар
На Лебедянском шоссе горел склад
Сегодня около четырех часов утра в Липецке на Лебедянском шоссе, 3а/1 загорелось складское помещение, в котором хранятся продукты питания и различные товары. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, возгорание тушили пять отделений пожарных.

В результате пожара огнем повреждена внутренняя отделка склада, поддоны, упаковочные материалы на площади 200 кв. м.  Погибших и пострадавших нет.
2 1415
#пожар

Комментарии (2)

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Алекс

25 минут назад
Мля, наверно Светофор подпалили и горели дерьмовые продукты красно-синим пламенем
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сегодня, 12:03
Это просто кошмар.Склад в ужасном состоянии как дальше работать.
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