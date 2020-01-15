На Лебедянском шоссе горел склад

Сегодня около четырех часов утра в Липецке на Лебедянском шоссе, 3а/1 загорелось складское помещение, в котором хранятся продукты питания и различные товары. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, возгорание тушили пять отделений пожарных.



В результате пожара огнем повреждена внутренняя отделка склада, поддоны, упаковочные материалы на площади 200 кв. м. Погибших и пострадавших нет.