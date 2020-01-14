Липецкий онкоцентр получит более 1 млрд рублей

Финансированием строительства нового блока займется федеральный центр.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об адресном финансировании строительства медицинских учреждений. Из федерального бюджета в 2020-2022 годах на эти цели в рамках реализации госпрограммы «Развитие здравоохранения» и национального проекта «Здравоохранение» потратят 95 млрд рублей.



Более 1 млрд рублей из этой суммы отправится в Липецкую область. Федеральными деньгами финансируют строительство операционного блока с отделением анестезиологии и реанимации липецкого областного онкологического диспансера. В 2020 году на эту цель выделят 544 650 рублей, в 2021 году — 566 790 рублей. Новый блок намерены ввести в эксплуатацию в 2021 году.



Напомним, строительство опербока онкодиспансера началось весной 2019 года. Операционный блок онкологического диспансера с отделением анестезиологии и реанимации предназначен для лечения онкологических заболеваний хирургическими методами в стационарных условиях. Проектируемый операционный блок включает следующие подразделения: отделение реанимации и анестезиологии, два операционных блока, стерилизационное отделение, аптека, административно-хозяйственную часть, блок утилизации отходов. Проектируемый корпус будет связан со зданием существующего хирургического корпуса надземным переходом на уровне 2-го этажа.

