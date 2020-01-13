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В России подорожает черный хлеб
Исторически низкие запасы и плохой урожай ржи в 2019 году вызвали рост ее стоимости
Эксперты прогнозируют, что в течение года в России подорожает черный хлеб. Об этом сообщает РИА Новости.
Исторически низкие запасы и плохой урожай ржи в 2019 году вызвали рост ее стоимости у производителей. По оценке Росстата, валовый сбор ржи составил 1,429 миллиона тонн. По данным Центра агроаналитики Минсельхоза, урожай стал минимальным с 1965 года.
Глава управления моделирования и прогнозирования Центра агроаналитики Рудольф Булавин отметил, что средняя цена производителей ржи в ноябре выросла на 43 процента, до 8942 рублей за тонну, цена закупки ржи переработчиками — на 44 процента, до 12 665 рублей за тонну без НДС, к уровню ноября 2018 года.
Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон допускает повышение цен на хлеб и хлебобулочные изделия из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки на 6,5-7% за год. Между тем он отметил, что более существенное влияние на стоимость хлеба оказывает повышение тарифов ЖКХ, арендных ставок, увеличение цен на горюче-смазочные материалы и транспортные услуги, а также на упаковку.
Исторически низкие запасы и плохой урожай ржи в 2019 году вызвали рост ее стоимости у производителей. По оценке Росстата, валовый сбор ржи составил 1,429 миллиона тонн. По данным Центра агроаналитики Минсельхоза, урожай стал минимальным с 1965 года.
Глава управления моделирования и прогнозирования Центра агроаналитики Рудольф Булавин отметил, что средняя цена производителей ржи в ноябре выросла на 43 процента, до 8942 рублей за тонну, цена закупки ржи переработчиками — на 44 процента, до 12 665 рублей за тонну без НДС, к уровню ноября 2018 года.
Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон допускает повышение цен на хлеб и хлебобулочные изделия из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки на 6,5-7% за год. Между тем он отметил, что более существенное влияние на стоимость хлеба оказывает повышение тарифов ЖКХ, арендных ставок, увеличение цен на горюче-смазочные материалы и транспортные услуги, а также на упаковку.