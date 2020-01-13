Происшествия

16 минут назад

Житель области продал чужую машину на запчасти

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#мошенничество
Житель области продал чужую машину на запчасти
12 января полицейские по подозрению в мошенничестве задержали 28-летнего ранее судимого жителя Тербунского района. Мужчина продал чужой автомобиль на запчасти.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в сентябре 2019 года 35-летний житель области продал подозреваемому автомобиль "Ока" за 40 000 рублей. Покупатель попросил отсрочку по выплате денег до октября, а сам продал машину на запчасти за 5 000 рублей. Деньги владельцу машины он так не выплатил. 

Расследование проводит Воловское ОП МОМВД России "Тербунский".

144
#мошенничество

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