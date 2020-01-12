сегодня, 16:52
В Липецкую область возвращается странная зима
В понедельник ночью существенных осадков на территории региона не ожидается, днем повсеместно пройдут слабые морось и мокрый снег. Среднесуточные температуры воздуха составят 1-3 градуса мороза, что на 7-9 градусов выше нормы. Местами вероятны туманы, днем морось может стать причиной гололеда.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег и морось. Температура ночью составит от 3 до 5 градусов мороза, днем ожидается от 0 до 2 градусов тепла.
День 13 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +5 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1939 году – 29 градусов мороза.
хочу жить в Германии
В Липецке
хочу жить в "АТМОСФЕРЕ "
СНЕГ НАДОЕЛ
Синоптик
До весны осталось
Вася
меняю шипованную на липучку
Mikl
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