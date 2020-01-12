В Липецкую область возвращается странная зима

В понедельник ночью существенных осадков на территории региона не ожидается, днем повсеместно пройдут слабые морось и мокрый снег. Среднесуточные температуры воздуха составят 1-3 градуса мороза, что на 7-9 градусов выше нормы. Местами вероятны туманы, днем морось может стать причиной гололеда.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 января в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег и морось, местами туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный, 9-14 м/сек. Температура ночью составит от 2 до 7 градусов мороза, днем будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег и морось. Температура ночью составит от 3 до 5 градусов мороза, днем ожидается от 0 до 2 градусов тепла.



День 13 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +5 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1939 году – 29 градусов мороза.

