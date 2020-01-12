Погода в Липецке

сегодня, 16:52

В Липецкую область возвращается странная зима

13 3308
#оттепель
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В Липецкую область возвращается странная зима

В понедельник ночью существенных осадков на территории региона не ожидается, днем повсеместно пройдут слабые морось и мокрый снег. Среднесуточные температуры воздуха составят 1-3 градуса мороза, что на 7-9 градусов выше нормы. Местами вероятны туманы, днем морось может стать причиной гололеда. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 января в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью  без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег и морось, местами туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный, 9-14 м/сек. Температура ночью составит от 2 до 7 градусов мороза, днем будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег и морось. Температура ночью составит от 3 до 5 градусов мороза, днем ожидается от 0 до 2 градусов тепла.  

День 13 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +5 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1939 году – 29 градусов мороза. 
13 3308
#оттепель
1

Комментарии (13)

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хочу жить в Германии

2 минуты назад
Хорошо работать и стабильно получать зарплату,а не пособие чтобы не умереть как здесь.
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В Липецке

3 минуты назад
Все странно
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хочу жить в "АТМОСФЕРЕ "

11 минут назад
на предпоследнем этаже ,окнами на северную сторону ,в трешке с пафосным ремонтом и с дорогущей обстановкой ! Хочу в 10 утра вставать и голеньким выходить на утепленную лоджию и вздохнуть ,а затем глотнуть воздух свободы ,держа в руках чашку свеже сваренное кофе ..........
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СНЕГ НАДОЕЛ

19 минут назад
Ждём, когда весь снег растает !
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Синоптик

30 минут назад
Морозов ещё не было, а уже оттепель! Действительно странная какая-то зима!
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До весны осталось

31 минуту назад
48 дней
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Вася

сегодня, 17:24
Хоть бы снег выпал, метра на полтора
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меняю шипованную на липучку

сегодня, 17:16
по данным международного агентства мониторинга климатических изменений на Земле в России потепление климата в 2,3 раза больше чем везде.
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Mikl

сегодня, 17:15
Ничего странного в этом нет. Начинает действовать импортозамещение на санкции Европы и в России климат становится похожим на европейский.
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7-иЦветOFF

сегодня, 17:13
Лучше бы началась настоящая зима по-русски, с морозами под 40 и со снегом выше крыши!
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