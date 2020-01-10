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44 минуты назад
Объяснена причина аномально теплой погоды в России
Причины объяснил руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин
Глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, почему на большей части территории России установилась аномально теплая погода, передает РИА Новости.
По словам синоптика, это связано с тем, что не сформировалась мощная зона высокого давления или «сибирский максимум». Он добавил, что обычно антициклон в это время года образуется над западной и восточной Сибирью, над Красноярским краем, а также над Якутией. Варакин пояснил, что эта зона удерживает теплый воздух, из-за чего идет «выхолаживание», распространяющееся на территории Урала и центральной России.
Он добавил, что нынешний год отличается тем, что антициклон сформировался не над Сибирью, а на границе Монголии, над югом Бурятии и Забайкалья. Поэтому там морозы доходят до минус 25-30 градусов, а циклоны свободно движутся через Урал и несут с собой атлантическое тепло. А весь холод, по словам синоптика, уходит в Канаду и на Аляску.
Ранее в декабре и.о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил аномальное потепление в европейских регионах России поступлением масс очень теплого воздуха из южной части Атлантического океана и со Средиземного моря. По словам специалиста, если раньше погодная картина «отставала» от календаря приблизительно на месяц, теперь этот период вырос до полутора месяцев. Согласно прогнозу, температура воздуха в центре европейской России будет превышать норму на 7-8 градусов.
По словам синоптика, это связано с тем, что не сформировалась мощная зона высокого давления или «сибирский максимум». Он добавил, что обычно антициклон в это время года образуется над западной и восточной Сибирью, над Красноярским краем, а также над Якутией. Варакин пояснил, что эта зона удерживает теплый воздух, из-за чего идет «выхолаживание», распространяющееся на территории Урала и центральной России.
Он добавил, что нынешний год отличается тем, что антициклон сформировался не над Сибирью, а на границе Монголии, над югом Бурятии и Забайкалья. Поэтому там морозы доходят до минус 25-30 градусов, а циклоны свободно движутся через Урал и несут с собой атлантическое тепло. А весь холод, по словам синоптика, уходит в Канаду и на Аляску.
Ранее в декабре и.о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил аномальное потепление в европейских регионах России поступлением масс очень теплого воздуха из южной части Атлантического океана и со Средиземного моря. По словам специалиста, если раньше погодная картина «отставала» от календаря приблизительно на месяц, теперь этот период вырос до полутора месяцев. Согласно прогнозу, температура воздуха в центре европейской России будет превышать норму на 7-8 градусов.