Общество

сегодня, 17:35

Контейнерную площадку ЖК «Виктория» очистили от мусора

3 363
#мусор
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Контейнерную площадку ЖК «Виктория» очистили от мусора

Контейнерная площадка вместе с размещенными на ней емкостями для мусора приведены в порядок.

7 января GOROD48 опубликовал жалобу жильца ЖК «Виктория» на то, что в микрорайоне «Университетский» мусор не вывозят уже несколько дней

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В первый же рабочий день после зимних праздничных каникул проверку изложенных в публикации фактов провели в управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области. Как пояснили в ведомстве, 3 января 2020 года, в жилом комплексе «Виктория» действительно возникла проблема с вывозом ТКО: спецтехника не смогла проехать к контейнерной площадке из-за стоянки личного транспорта, мешающего проезду. В течение дня мусоровозы неоднократно выезжали, надеясь на сознательность автовладельцев. Однако блокированные подъездные пути делали невозможным процесс вывоза ТКО.

Сейчас площадки очищены от скопившегося мусора. Как отметила начальник регионального управления экологии и природных ресурсов Галина Рощупкина, «Своевременный вывоз ТКО, чистые контейнерные площадки - это наша общая цель. Поэтому просим вас уважительно относиться к работе региональных операторов и не блокировать подъездные пути к контейнерным площадкам».

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Она также добавила, что в новых микрорайонах «Елецкий», «Университеский» «Европейский» наиболее часто ограничен проезд спецтехники в связи с плотной застройкой и стоянкой личного транспорта. В настоящее время рассматривается вопрос об установлении административной ответственности за воспрепятствование доступа спецтехники к местам накопления ТКО. 

3 363
#мусор
1

Комментарии (3)

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Липчанин

27 минут назад
Об оборудовании дополнительных парковочных мест речи конечно не идёт)))
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Сергей 13

40 минут назад
Какой нафиг "административной ответственности)?На 15 суток?Т.е. существующих законных мер Вам не хватает?
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И не стыдно такое писать?

48 минут назад
Прорыв просто осуществили
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