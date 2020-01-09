Общество
сегодня, 17:35
Контейнерную площадку ЖК «Виктория» очистили от мусора
Контейнерная площадка вместе с размещенными на ней емкостями для мусора приведены в порядок.
7 января GOROD48 опубликовал жалобу жильца ЖК «Виктория» на то, что в микрорайоне «Университетский» мусор не вывозят уже несколько дней.
В первый же рабочий день после зимних праздничных каникул проверку изложенных в публикации фактов провели в управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области. Как пояснили в ведомстве, 3 января 2020 года, в жилом комплексе «Виктория» действительно возникла проблема с вывозом ТКО: спецтехника не смогла проехать к контейнерной площадке из-за стоянки личного транспорта, мешающего проезду. В течение дня мусоровозы неоднократно выезжали, надеясь на сознательность автовладельцев. Однако блокированные подъездные пути делали невозможным процесс вывоза ТКО.
Сейчас площадки очищены от скопившегося мусора. Как отметила начальник регионального управления экологии и природных ресурсов Галина Рощупкина, «Своевременный вывоз ТКО, чистые контейнерные площадки - это наша общая цель. Поэтому просим вас уважительно относиться к работе региональных операторов и не блокировать подъездные пути к контейнерным площадкам».
Она также добавила, что в новых микрорайонах «Елецкий», «Университеский» «Европейский» наиболее часто ограничен проезд спецтехники в связи с плотной застройкой и стоянкой личного транспорта. В настоящее время рассматривается вопрос об установлении административной ответственности за воспрепятствование доступа спецтехники к местам накопления ТКО.
В первый же рабочий день после зимних праздничных каникул проверку изложенных в публикации фактов провели в управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области. Как пояснили в ведомстве, 3 января 2020 года, в жилом комплексе «Виктория» действительно возникла проблема с вывозом ТКО: спецтехника не смогла проехать к контейнерной площадке из-за стоянки личного транспорта, мешающего проезду. В течение дня мусоровозы неоднократно выезжали, надеясь на сознательность автовладельцев. Однако блокированные подъездные пути делали невозможным процесс вывоза ТКО.
Сейчас площадки очищены от скопившегося мусора. Как отметила начальник регионального управления экологии и природных ресурсов Галина Рощупкина, «Своевременный вывоз ТКО, чистые контейнерные площадки - это наша общая цель. Поэтому просим вас уважительно относиться к работе региональных операторов и не блокировать подъездные пути к контейнерным площадкам».
Она также добавила, что в новых микрорайонах «Елецкий», «Университеский» «Европейский» наиболее часто ограничен проезд спецтехники в связи с плотной застройкой и стоянкой личного транспорта. В настоящее время рассматривается вопрос об установлении административной ответственности за воспрепятствование доступа спецтехники к местам накопления ТКО.
Липчанин
Сергей 13
И не стыдно такое писать?