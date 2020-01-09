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На Чукотке обнаружили оленевода, который 16 дней жил без еды
На Чукотке поисковики нашли живым 27-летнего оленевода, который 18 дней назад заблудился в тундре и 16 дней провел без еды, сообщил представитель ЕДДС городского округа Эгвекинот.
Оленевод в декабре выехал в село Рыркайпий, началась метель, он заблудился. Его искали наземные поисковые группы и с вертолета, сообщает Интерфакс. Нашли его в 200 км от места назначения.
«Его нашли, он жив-здоров, но похудел, потому что не ел 16 дней», — сообщили в ЕДДС. В медицинской помощи мужчина не нуждается, его состояние удовлетворительное. Все эти дни пропавший находился в избушке в 30-градусные морозы, отапливал помещение подручными материалами.Его везут домой, к жене и детям.
Оленевод в декабре выехал в село Рыркайпий, началась метель, он заблудился. Его искали наземные поисковые группы и с вертолета, сообщает Интерфакс. Нашли его в 200 км от места назначения.
«Его нашли, он жив-здоров, но похудел, потому что не ел 16 дней», — сообщили в ЕДДС. В медицинской помощи мужчина не нуждается, его состояние удовлетворительное. Все эти дни пропавший находился в избушке в 30-градусные морозы, отапливал помещение подручными материалами.Его везут домой, к жене и детям.