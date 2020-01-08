Спорт

16 минут назад

Агрессивные парни в «Университетском» попали на видео

3 226
#Избиение #полиция #проверка #Университетский
Агрессивные парни в «Университетском» попали на видео

Возможно речь идет о тех, кто 6 января совершил грабеж на улице Замятина.

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В распоряжении GOROD48 оказалась видеозапись, на которой запечатлены агрессивные молодые люди в микрорайоне «Университетский».

Речь может идти о тех самых молодчиках, которые вечером 6 января приставали к прохожим, били чужие автомобили со словами, что в этом районе Липецка живут одни богатые, поэтому их нужно бить и заставить делиться имуществом. В конце концов троица молодых людей избила нескольких подростков и отобрала у одного из них мобильный телефон.

Время, место и маршрут следования той «бригады» совпадает с теми, что запечатлены на видео. Более того, в начале ролика видно, как один из парней пинает чужой автомобиль. Всех троих отлично видно на камерах, установленных на доме №4 на улице Замятина – соседнем с домом №2, где избивали и грабили подростков.

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#Избиение #полиция #проверка #Университетский

Комментарии (3)

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ррр

1 минуту назад
это не парни-это шайка чертей...обиженных...
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Перри Мейсон

6 минут назад
Борцы с "автохамами"?
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Ужас

7 минут назад
Как этот город не улучшай, а народ всё равно не переделать! Как она было быдлом , так и будет!
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