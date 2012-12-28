Происшествия
Житель Усмани вооружился до зубов
148 патронов составили часть богатого домашнего арсенала.
Мужчина хранил дома 1 кг пороха и 148 патронов, которые согласно заключению эксперта, пригодны для использования в боевом нарезном огнестрельном оружии. При этом усманец прекрасно осознавал, что нарушает закон, но продолжал радоваться домашнему арсеналу. Теперь ему грозил от 6 до 8 лет лишения свободы.
В полиции напомнили, что для добровольной сдачи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ необходимо обратиться в дежурную часть любого территориального отдела полиции, где сотрудники полиции окажут всю необходимую помощь.
— За добровольно сданное нелегальное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и материалы предусмотрены денежные выплаты, размер которых зависит от вида оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Размер выплат зависит от вида оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных веществ, — напомнили в пресс-службе ведомства.
