От ночного клуба на Советской госпитализированы несколько подростков
Происшествия
Будущим мэром Липецка в сети назвали Давида Тодуа
Общество
У ночного клуба на Советской произошла драка
Происшествия
Заметь — беспочвенные слухи всегда сбываться норовят
Неделя 48
40-летний учитель физкультуры из Станового выиграл «Лыжню России» в четвёртый раз
Спорт
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецке на «Зеленом острове» дан старт главному забегу «Лыжни России»
Спорт
Атлантический циклон удерживает в Липецкой области теплую и дождливую погоду
Погода в Липецке
Состояние госпитализированных подростков на контроле у министра
Общество
МЧС предупредило липчан о мокром снеге и налипании на провода и деревья
Общество
Происшествия
415
сегодня, 11:08
2

Житель Усмани вооружился до зубов

148 патронов составили часть богатого домашнего арсенала.

Как сообщили у УМВД РФ по Липецкой области, в Усмани завершено расследование уголовного дела по обвинению местного жителя в незаконном хранении взрывчатых веществ и боеприпасов.

Мужчина хранил дома 1 кг пороха и 148 патронов, которые согласно заключению эксперта, пригодны для использования в боевом нарезном огнестрельном оружии. При этом усманец прекрасно осознавал, что нарушает закон, но продолжал радоваться домашнему арсеналу. Теперь ему грозил от 6 до 8 лет лишения свободы.

В полиции напомнили, что для добровольной сдачи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ необходимо обратиться в дежурную часть любого территориального отдела полиции, где сотрудники полиции окажут всю необходимую помощь.

— За добровольно сданное нелегальное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и материалы предусмотрены денежные выплаты, размер которых зависит от вида оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Размер выплат зависит от вида оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных веществ, — напомнили в пресс-службе ведомства.
Комментарии (2)

Эхо войны
19 минут назад
Это вы еще на новых территориях не были....
К
53 минуты назад
"148 патронов составляли составили часть" - уберите лишний глагол...
