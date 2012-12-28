В 19-м микрорайоне отключат холодную воду

Из-за ремонтных работ на сетях 16 февраля без холодной воды временно останутся жители части 19-го микрорайона, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 2, 3, 5, 5а, 5б, 12а, 12б по проезду Кувшинова, №№ 8а, 10, 12 по улице Полиграфической.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.16 февраля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 12:00 отключат электричество в домах №№ 4, 6 по улице 3 Сентября, №№ 4, 6, 8 по улице Ильича.С 09:00 до 17:00 обесточат дома № 2 по Чаплыгинскому шоссе, № 1а по улице Ангарской, №№ 1а, 1г, 3а. 3/3, 3/7 по улице Базарной, село Ильино.