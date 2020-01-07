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Полиция начала проверку по факту избиения подростков в «Университетском»

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#Избиение #полиция #проверка #Университетский
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Полиция начала проверку по факту избиения подростков в «Университетском»

Трое молодчиков вчера громко погуляли в новом микрорайоне, предлагая свое видение социальной справедливости.

Липецкие паблики сообщили об инциденте, произошедшем вчера в 20:25 во дворе дома на улице Замятина,1 (микрорайон «Университетский»). По словам очевидцев, трое взрослых мужчин, на вид 24-26 лет, набросились на группу подростков, избили их, у одного отняли сотовый телефон и при этом требовали у своих жертв денег.

В пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области подтвердили факт обращения мамы одного из пострадавших в полицию. В своем заявлении женщина указала, что ее ребенку были причинены телесные повреждения, у него отняли «мобильник».

- Сейчас по указанным фактам проводит проверку отдел полиции №2 (бывший «Московский», прим.), - сообщили в пресс-службе, - В зависимости от результатов будет принято решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.

Между тем, в социальных сетях становится все больше сообщений о троих молодчиках, разгуливавших вчера по «Университетскому». Очевидцы уверяют, что злоумышленники пинали машины, пугали людей и кричали, что в этом районе живут богатые люди, а потому нужно их бить и заставить делиться нажитым имуществом. Характерная примета – у одного из людей с логикой Шарикова уже в молодом возрасте нет зубов. Вполне возможно, что речь может идти о тех же людях, которые вчера избивали подростков. Вряд ли у полиции возникнут сложности с установлением их личностей, поскольку многие дома в «Университетском» оборудованы видеокамерами.

Фото baku.ws

20 1755
#Избиение #полиция #проверка #Университетский
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Комментарии (20)

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Азим

4 минуты назад
Правильно что избили,когда не действует полиция это единственный шанс навести порядок в городе,на Кавказе их просто зарезали бы
ответить

Скоро

13 минут назад
Грядет передел собственности,повторение 90х.Только будет все более страшнее.Хотя у кого ничего нет,бояться нечего.
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молодой тупняк

23 минуты назад
камерами на университетском хвастаетесь, а кто машину расстрелял нашли? на этих разбойников повесите?
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Профессор Преображенский

24 минуты назад
"Они напрасно думают, что террор им поможет. Нет-с, нет-с, не поможет, какой бы он ни был: белый, красный и даже коричневый! Террор совершенно парализует нервную систему.!
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Ик-3

28 минут назад
Хорошо, что терпилу в попу не саданули.
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5

28 минут назад
Когда тюрьмы все позжигают . Ну порядочных там априори нет. Одна шв@ль. Выходят оттуда в засратых трениках и быкуют. Насекомые. Смотрящие пердящие чесотки.
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Перри Мейсон

29 минут назад
Путин: Богатые должны платить больше налогов, как во всем "цивилизованном мире"?
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житель

30 минут назад
Шариковы,они среди нас,с зубами и без,порой с оружием и без мозгов.А будет еще хуже.
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+++

31 минуту назад
Да так одним словом : КОНЧЕННЫЕ !
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Ик-3

32 минуты назад
Это нарики с тройки освободились. Один из них под погонялом Клоп.
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