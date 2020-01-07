Полиция начала проверку по факту избиения подростков в «Университетском»

Трое молодчиков вчера громко погуляли в новом микрорайоне, предлагая свое видение социальной справедливости.

Липецкие паблики сообщили об инциденте, произошедшем вчера в 20:25 во дворе дома на улице Замятина,1 (микрорайон «Университетский»). По словам очевидцев, трое взрослых мужчин, на вид 24-26 лет, набросились на группу подростков, избили их, у одного отняли сотовый телефон и при этом требовали у своих жертв денег.

В пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области подтвердили факт обращения мамы одного из пострадавших в полицию. В своем заявлении женщина указала, что ее ребенку были причинены телесные повреждения, у него отняли «мобильник».

- Сейчас по указанным фактам проводит проверку отдел полиции №2 (бывший «Московский», прим.), - сообщили в пресс-службе, - В зависимости от результатов будет принято решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.

Между тем, в социальных сетях становится все больше сообщений о троих молодчиках, разгуливавших вчера по «Университетскому». Очевидцы уверяют, что злоумышленники пинали машины, пугали людей и кричали, что в этом районе живут богатые люди, а потому нужно их бить и заставить делиться нажитым имуществом. Характерная примета – у одного из людей с логикой Шарикова уже в молодом возрасте нет зубов. Вполне возможно, что речь может идти о тех же людях, которые вчера избивали подростков. Вряд ли у полиции возникнут сложности с установлением их личностей, поскольку многие дома в «Университетском» оборудованы видеокамерами.



Фото baku.ws

