Предприниматель начнет год со штрафа за пиво

Весь сыр-бор разгорелся из-за одной бутылки.

Закусочной на проспекте 60-летия СССР грозит штраф до 40 тысяч рублей за нарушения правил торговли алкоголем.

Дело об административном правонарушении составили сотрудники областного управления потребительского рынка, которые установили факт продажи бутылки пива без вскрытия тары, т.е. на вынос. Между тем торговое предприятие имеет право только оказывать услуги общественного питания (пить можно только внутри заведения, прим.), а не розничной торговли спиртным.

Как сообщили в ведомстве, за вчерашний день было проверено 15 торговых объектов на предмет соблюдения законодательства о торговле спиртосодержащей продукцией. В остальных закусочных и кафе нарушения не были выявлены.

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