Общество

42 минуты назад

Предприниматель начнет год со штрафа за пиво

8 455
#Пиво #запрет #правила торговли #алкоголь
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Предприниматель начнет год со штрафа за пиво

Весь сыр-бор разгорелся из-за одной бутылки.

Закусочной на проспекте 60-летия СССР грозит штраф до 40 тысяч рублей за нарушения правил торговли алкоголем.

Дело об административном правонарушении составили сотрудники областного управления потребительского рынка, которые установили факт продажи бутылки пива без вскрытия тары, т.е. на вынос. Между тем торговое предприятие имеет право только оказывать услуги общественного питания (пить можно только внутри заведения, прим.), а не розничной торговли спиртным.

Как сообщили в ведомстве, за вчерашний день было проверено 15 торговых объектов на предмет соблюдения законодательства о торговле спиртосодержащей продукцией. В остальных закусочных и кафе нарушения не были выявлены.

Фото mensup.ru

8 455
#Пиво #запрет #правила торговли #алкоголь
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Комментарии (8)

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молодой тупняк

4 минуты назад
я описал почему нас обдирают в новосте о погоде.
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Ваш

10 минут назад
Пря Сталяне хозяина заведения расстреляли, а продавщицу отправили б в лагеря. Вместе с родственниками
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Cunac

17 минут назад
Предприниматель для государства является ДОЙНОЙ КОРОВОЙ!
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Правда

20 минут назад
Это геноцид.
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Зато не забывают бедных предпринимателей

22 минуты назад
Обдирать, за пиво. Такой бред не чего для людей делать не хотят, только обдирать, все законы только обдирать.
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Уваркина скрывает преступление видео ссылка

23 минуты назад
https://youtu.be/U6WjsACCIV0
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Денис

26 минут назад
Пиво - пойло для нищебродов и неудачников.
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молодой тупняк

35 минут назад
бросайте пить земляки!
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