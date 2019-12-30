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сегодня, 12:55

Власти России обсудят создание авиакомпании на Дальнем Востоке

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#Дальний Восток
Правительство России совместно с банками прорабатывает возможность создания авиакомпании на Дальнем Востоке. Об этом говорится в ответе Минтранса Совету Федерации, имеющемся в распоряжении «Известий»

Сенаторы полагают, что это решит проблему транспортной доступности региона. При этом, по мнению экспертов, проект станет слишком затратным и предлагают увеличить субсидирование уже существующих авиакомпаний. Предметное обсуждение вопроса начнется в 2020 году, сообщили в Совфеде. 

Ситуация с доступностью полетов на Дальний Восток осложнилась в 2015 году после ухода с рынка авиакомпании «Трансаэро». Затем в 2017 году прекратила деятельность «ВИМ-Авиа». 

На рынке перевозок из центральной части страны в ДФО появились другие компании, но стоимость авиабилетов значительно возросла. Государство также субсидирует авиаперевозки, но билеты по сниженной цене предназначены только для определенных категорий граждан. 

Создание новой авиакомпании для решения проблемы транспортной доступности нецелесообразно, заявил «Известиям» исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. 
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#Дальний Восток

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