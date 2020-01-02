«Электронные» трудовые и отмена 50-рублевых пособий на детей: что изменилось в 2020 году

С 1 января 2020 года начали действовать изменения в законах, которые касаются пенсионеров и работающих, матерей, покупателей обычных и онлайн-магазинов. GOROD48 собрал самое важное о том, что нового появилось в нашей жизни после 1 января: тарифы, налоги, льготы для матерей, новые правила оформления автомобилей, цены на некоторые товары.

Пенсионный возраст увеличился



С 1 января повышается возраст выхода на пенсию. В первом полугодии 2020 года на пенсию выходят женщины, родившиеся во втором полугодии 1964 года, и мужчины, родившиеся во втором полугодии 1959 года. Им исполняется 55 с половиной и 60 с половиной лет соответственно. По старым правилам люди этого возраста должны были выйти на пенсию во втором полугодии 2019 года. Однако смягченные поправки предусматривают, что они выйдут на пенсию позже не на год, а на полгода. Помимо возраста для выхода на пенсию необходимо, чтобы страховой стаж составлял не менее 11 лет (в 2019 году — 10 лет), а количество пенсионных баллов — 18,6 (в 2019 году — 16,2).



Вырос МРОТ



С 1 января размер минимального порога оплаты труда составляет 12 130 рублей ежемесячно — он вырос на 850 рублей. При том с 2017 года МРОТ в России устанавливается на уровне прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года, в случае снижения прожиточного минимума МРОТ остается прежним.



Трудовые книжки стали электронными



1 января в России вступил в силу пакет законов об электронной трудовой книжке. 2020 год является переходным — любой наемный работник может написать заявление о переводе его трудовой книжки в электронный вид или сохранения документа на бумажном носителе. Это можно сделать до 31 декабря. Те, кто не успеет сообщить о своем решении в 2020 году, смогут сделать это и позже. Для новых работников, которые впервые придут устраиваться на работу после 1 января 2021 года, трудовую книжку будут сразу оформлять в электронном виде.



При досрочном погашении кредита вернут часть страховки



Новые нормы вступят в силу с 1 сентября 2020 года для договоров страхования, заключенных после этой даты.



Так, если вы досрочно вернете банку кредит, сможете получить назад часть страховки, которую оформляли при получении займа - ранее в договорах страхования могли предусмотреть пункт о невозможности возврата части премии при досрочном закрытии кредита. Нормы касаются как ипотеки, так и потребительских кредитов. Потребовать назад часть страховки можно будет в течение 14 календарных дней после досрочного погашения кредита. Кроме того, по коллективным программам страхования заемщик в течение 14 дней сможет вообще отказаться от полиса, который получает вместе с кредитом — если страховка по закону не обязательна. Правда, в этом случае за банком остается право выдать кредит по более высокой процентной ставке (как для кредитов, которые сразу оформляются без страховки).



Детские пособия обновили



Сразу несколько изменений приготовил этот год для семей, которые получают различные пособия на детей. Так, больше не будет 50-рублевых ежемесячных выплат по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет. Вместе с тем по-новому будет выплачиваться детское пособие на первого и (или) второго ребенка — до трех лет, а не до полутора (как было прежде). «Критерий нуждаемости» семей, получающих пособия на первого и второго ребенка, теперь увеличивается с 1,5-кратной на двукратную величину прожиточного минимума. То есть, если семья получает меньше чем два прожиточных минимума в месяц на человека, выплата ей положена. Пособие будет выплачиваться из бюджета РФ тем, у кого родился первый ребенок и доход окажется ниже лимита. На второго ребенка пособие выплачивается из материнского капитала — при соответствующем поданном заявлении. Также индексировали материнский капитал — он вырос на 3,8% и составляет теперь 466 617 рублей.



Выросли пенсии неработающих пенсионеров



С 1 января неработающие пенсионеры получили прибавку на 6,6%. Тем пенсионерам, которые продолжают работать, индексацию проведут позже — 1 августа. Социальные пенсии, вырастут на 7%, но с 1 апреля.



Тарифы на «коммуналку» придерживают на полгода



В нынешнем году повышение тарифов пройдет в один этап. Коммунальные услуги подорожают с июля 2020 года. В январе роста их стоимости не будет. В Липецкой области план индексации тарифов определен на 4%.



Снизился беспошлинный порог на заграничные покупки



С 1 января урезали беспошлинный лимит на покупки в иностранных интернет-магазинах. Пошлинами теперь облагаются покупки от 200 евро вместо предыдущих 500 евро. Правда, ставка пошлины снизилась с 30% до 15%. Вес посылки остается прежним — 31 килограмм. При этом, если раньше пошлина рассчитывалась на сумму всех посылок за месяц, то сейчас она индивидуальна для каждого заказа. Но если посылки прибудут на таможню в одной партии от одного продавца, их посчитают за единый груз.



Запретили ездить на новом автомобиле без госномеров



С 1 января 2020 года вступил в силу новый закон о регистрации транспортных средств — теперь у автомобилистов нет 10 дней для постановки автомобиля на учет. Из салона автомобиль должен выехать сразу с номерными знаками. Выдача госномеров производится и в ГИБДД, и непосредственно в автосалонах — дилерские центры должны готовить необходимые документы, направлять их в регистрационные подразделения МВД, заказывать номерные знаки. На вторичном рынке покупателю по-прежнему оставляют 10 дней для того, чтобы переоформить машину на себя.



Растут цены на вино



На рост цен на вино влияет повышение акцизов. Теперь акциз составляет 31 рубль за литр, с 2021 года — 32 рубля, с 2022-го — 33 рубля. Акциз на шампанское в нынешнем году будет на уровне 40 рублей за литр, в 2021-м — 41 рубль, в 2022-м — 43 рубля. Также закон установил акциз на виноматериалы, которые ранее не облагались налогами. Исключение сделано только для тех виноматериалов, которые используются для изготовления дистиллятoв. С остальных налог составляет 31 рубль за литр (32 и 33 рубля в 2021-м и 2022-м годах). По мнению экспертов в итоге цены на вино в ближайшем будущем могут вырасти от 5% до 15-20%.



На продукцию «био» и «органик» требуется получить сертификат



С 1 января 2020 года самовольно маркировать продукт как «эко», «био» или «органик» больше нельзя. Право наносить маркировку и специальный знак получают только те предприятия, которые находятся в специальном реестре производителей органически чистой продукции. Среди правил производства таких продуктов — органические продукты нельзя изготавливать на том же оборудовании, что и обычные, запрещается смешивать органические и неорганические продукты при хранении и транспортировке, использовать упаковку, потребительскую и транспортную тару, которые могут привести к загрязнению органической продукции и окружающей среды, в том числе использовать поливинилхлорид (ПВХ, используется для производства труб и оконных профилей) для упаковки, потребительской и транспортной тары. Для таких продуктов введен запрет на применение агрохимикатов, пестицидов, антибиотиков, стимуляторов роста и откорма животных, гормональных препаратов, за исключением тех, которые разрешены к применению действующими в РФ национальными, межгосударственными и международными стандартами в сфере производства органической продукции.



Туалеты на железнодорожных вокзалах теперь бесплатные



Туалеты на железнодорожных вокзалах дальнего следования с 1 января сделали бесплатными - прежде правом бесплатного посещения туалета, помимо льготников, пользовались пассажиры, чей поезд пришел на станцию часом ранее, либо уже находился на станции, либо отправлялся в течение трех часов. Для прохода в туалет пассажирам нужно было показать билет.



Мигрантам ограничивают рабочие места



Правительство определило сферы, где мигрантам с 1 января ограничили квоты на рабочие места или запретили работать вовсе. Для мигрантов установлен полный запрет на работу в аптеках, на розничных нестационарных торговых объектах и рынках, а также в торговле вне магазинов, палаток и рынков. Торговать алкоголем и табаком в специализированных магазинах мигрантам разрешили, если их будет не больше 15% от общей численности работников организации. На сухопутном пассажирском транспорте и автомобильном грузовом квота составила 26%, в «деятельности в области спорта» - 25%. Для выращивания овощей сельхозпредприятия могут нанимать до 50% мигрантов, в строительство — 80%.



Рыбачить сетями запретили



С 1 января 2020 года вступил в силу новый федеральный закон «О любительском рыболовстве» - разработчики постарались обобщить все правила для рыбалки в один документ. Так, в законе прописано, что «рыбалка признается свободной и доступной для всех граждан на всех водоемах общего пользования». Это значит, что платить за проезд к озеру, пруду, реке больше не нужно. Однако платная рыбалка совсем не исчезнет — остаются сопутствующие рыбалке услуги, которые могут быть платными: стоянка, где оставлен автомобиль, прокат лодки и инвентаря, проживание у водоема. Запрещено ловить рыбу с помощью всех видов сетей (исключение — для регионов Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока, где массовая добыча является основным источником пропитания. Здесь сети посчитают и промаркируют). Под запрет попали электроудочки. Определены нормы по ловле рыбы, для отдельных видов суточная норма добычи определяется не в килограммах, а в штуках. Также запрещено заниматься подводной охотой в местах скопления людей.



Для покупки садового участка требуется официальное межевание



С 1 января истек срок, когда участок в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) мог предоставляться в упрощенном порядке - на основании утвержденного муниципалитетом проекта организации и застройки территории. Теперь чтобы получить участок будущему садоводу уже недостаточно заявления и протокола общего собрания членов СНТ о распределении участков. Потребуются также проекты планировки и межевания территории товарищества. Для садового и огородного товарищества ввели обязательное лицензирование на водную скважину. Если скважина есть на участке отдельного садовода, то лицензия понадобится, если из скважины за сутки добывается более 100 кубометров воды. При этом затрагивается центральный водоносный горизонт.



Какие изменения ждут жителей Липецкой области в 2020 году



Зарплата бюджетников увеличивается на 5,8%



Увеличены должностные оклады так называемых «указных» категорий работников сферы образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и туризма. На эти цели в проекте областного бюджета на 2020 год предусмотрено более 730 миллионов рублей.



Сельские магазины получают поддержку налоговыми льготами



Изменились критерии для предоставления льготы по налогу на имущество. До 2020 года пониженной ставкой в размере 0,3% могли воспользоваться только магазины потребкооперации, находящиеся в 11 километрах от районных административных центров. Теперь такие преференции получают все точки розничной торговли, расположенные в селах с численностью населения до 500 человек. Кроме того, изменились условия предоставления налогового вычета на 150 квадратных метров площади для сельских магазинов, применяющих специальный налоговый режим и расположенные в населенных пунктах, в котором проживает не более 500 человек. Раньше вычет мог применяться только на один объект, сегодня такого ограничения нет.



Компенсации за детский сад выплачиваются по-новому



Теперь компенсировать часть родительской платы за детский сад в Липецкой области будут с учетом критериев нуждаемости и адресности. Право на получение компенсации сохраняют многодетные семьи и семьи, чей среднедушевой доход не превышает 1,5-кратной величины прожиточного минимума на каждого члена семьи. Прожиточный минимум устанавливается ежеквартально. На конец 2019 года он составлял 9,4 тысячи рублей. То есть, компенсацию смогут получать те, чей доход на одного члена семьи не превышает 14 тысяч рублей в месяц. Нововведения действуют для вновь пришедших в детский сад детей. В отношении родителей, чьи дети уже посещали детский сад и получали компенсации, эти нормы вводятся с сентября 2020 года, когда обновляется пакет необходимых документов. Размер компенсаций остается прежним: за первого ребенка - 20%, за второго - 50% родительской платы. Многодетным родителям, как и раньше, компенсируют 100% платы за детский сад.



