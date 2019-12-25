Происшествия

сегодня, 08:51

Мошенники пообещали липчанину новогодние бонусы

3 517
#мошенничество
Мошенники пообещали липчанину новогодние бонусы
24 декабря жертвой изобретательных мошенников стал 67-летний житель Липецка. Мужчине позвонили якобы из банка, в котором он держал сбережения, и сообщили о начислении новогодних бонусов. 

- Для начисления бонусов звонившие попросили реквизиты банковской карты липчанина, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. 

Мужчина передал мошенникам данные карты, а потом обнаружил, что с его счета пропали все деньги - чуть больше 15,5 тысячи рублей.

Полицейские напоминают: жертвой мошенников может стать любой из нас. Всегда проверяйте поступающую к вам информацию: в этом случае мужчине достаточно было прервать разговор и позвонить в свой банк.




3 517
#мошенничество

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Денису от Липчанина.

29 минут назад
Денис, Наверное не раз приходилось довать ,если так пишешь. И вовсе отверстия?
ответить

Гость

33 минуты назад
А когда прокуратура, милиция займёт за медицинские центры с " бесплатной " диогностикой всего организма? Темболее звонки идут с московскими номерами. И при разговоре с ними напоминают чтобы взяли ( не забывали поспарта) якобы составить договор на оказания услуг, это по их словам для отчетности. Звонки от этих ВРАЧЕЙ УЖЕ ДОСТАЛИ.
ответить

Денис

36 минут назад
Липчане за новогодние бонусы в жопу дадут.
ответить

Еще в рубрике

Водители и пассажирка пострадали в аварии в Ельце
#авария #ДТП
2
Водители и пассажирка пострадали в аварии в Ельце

37 минут назад

Происшествия
На трассе «Дон» «Лада Гранта» столкнулась с экскаватором
#авария #ДТП
На трассе «Дон» «Лада Гранта» столкнулась с экскаватором

45 минут назад

Происшествия
Подробности аварии на Интернациональной: водитель «Форда» сбил мужчину на переходе
#авария #ДТП
30
Подробности аварии на Интернациональной: водитель «Форда» сбил мужчину на переходе

сегодня, 08:19

Происшествия
В центре Липецка «Форд» на огромной скорости сбил пешехода и вылетел на тротуар
#авария #ДТП
30
В центре Липецка «Форд» на огромной скорости сбил пешехода и вылетел на тротуар

сегодня, 00:50

Происшествия
Пятерых человек сбили на дорогах Липецка
#авария #ДТП
10
Пятерых человек сбили на дорогах Липецка

вчера, 10:09

Происшествия
За крупную свалку фирма заплатит штраф - 450 тысяч рублей
#экология #штраф
19
За крупную свалку фирма заплатит штраф - 450 тысяч рублей

23.12.2019 14:51

Происшествия