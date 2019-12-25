Мошенники пообещали липчанину новогодние бонусы

24 декабря жертвой изобретательных мошенников стал 67-летний житель Липецка. Мужчине позвонили якобы из банка, в котором он держал сбережения, и сообщили о начислении новогодних бонусов.



- Для начисления бонусов звонившие попросили реквизиты банковской карты липчанина, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.



Мужчина передал мошенникам данные карты, а потом обнаружил, что с его счета пропали все деньги - чуть больше 15,5 тысячи рублей.



Полицейские напоминают: жертвой мошенников может стать любой из нас. Всегда проверяйте поступающую к вам информацию: в этом случае мужчине достаточно было прервать разговор и позвонить в свой банк.









