В центре Липецка «Форд» на огромной скорости сбил пешехода и вылетел на тротуар

Поздно вечером 24 декабря в Липецке на улице Интернациональной напротив здания УМВД РФ по региону автомобиль «Форд» сбил пешехода после чего вылетел с проезжей частиКак сообщают очевидцы аварии, автомобиль мчался на скорости более 100 км\ч. От удара пешеход отлетел на несколько десятков метров. Затем машина наехала на бордюр и сбила столбы дорожного ограждения.