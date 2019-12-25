Происшествия

сегодня, 00:50

В центре Липецка «Форд» на огромной скорости сбил пешехода и вылетел на тротуар

6 470
#авария #ДТП
В центре Липецка «Форд» на огромной скорости сбил пешехода и вылетел на тротуар
Поздно вечером 24 декабря в Липецке на улице Интернациональной напротив здания УМВД РФ по региону автомобиль «Форд» сбил пешехода после чего вылетел с проезжей части

Как сообщают очевидцы аварии, автомобиль мчался на скорости более 100 км\ч. От удара пешеход отлетел на несколько десятков метров. Затем машина наехала на бордюр и сбила столбы дорожного ограждения.

6 470
#авария #ДТП

Комментарии (6)

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н

8 минут назад
Куда спешим,вот приехал.
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Ха епта

21 минуту назад
Новый год на носу)))
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Гость

58 минут назад
Только не давно было ч Только не давно было всё чинно и спокойно там покуривали не спеша росгвардейцы и вот вмандил Мондео улицу
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Гость

сегодня, 01:24
Кто в курсе номера машины? Пострадавший кто?
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Гость

сегодня, 01:20
Кто в курсе номера машины? Пострадавший кто?
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Воин

сегодня, 01:09
Начни новую жизнь в Новом году, приведи свое тело в порядок: избавься от лишнего веса, убери пузо, подкачай руки и пресс, тем более что теперь это можно сделать не выходя из дома без диет и препаратов. Это новая фишка которая взорвала США и уже пришла к нам, вот сами почитайте ---- https://blu.vn/sblog
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