Происшествия
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В центре Липецка «Форд» на огромной скорости сбил пешехода и вылетел на тротуар
Поздно вечером 24 декабря в Липецке на улице Интернациональной напротив здания УМВД РФ по региону автомобиль «Форд» сбил пешехода после чего вылетел с проезжей части
Как сообщают очевидцы аварии, автомобиль мчался на скорости более 100 км\ч. От удара пешеход отлетел на несколько десятков метров. Затем машина наехала на бордюр и сбила столбы дорожного ограждения.
Как сообщают очевидцы аварии, автомобиль мчался на скорости более 100 км\ч. От удара пешеход отлетел на несколько десятков метров. Затем машина наехала на бордюр и сбила столбы дорожного ограждения.
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23.12.2019 14:47Происшествия
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