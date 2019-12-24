В России

11 минут назад

ПФР обещает увеличение размера пенсии в два раза

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ПФР обещает увеличение размера пенсии в два раза

Размер пенсии может увеличиться на 42% при выходе на пенсию на 10 лет позже

Работающим гражданам РФ, которые хотят получать 52 тысячи рублей каждый месяц в виде пенсии, придется отложить выход на заслуженный отдых на десять лет. Об этом сообщает Московский Комсомолец со ссылкой на главу Пенсионного фонда России (ПФР) Антона Дроздова.

Так, их пенсия будет выше из-за увеличения индивидуального пенсионного коэффициента, а также фиксированной выплаты на соответствующие коэффициенты.

Таким образом, если гражданин в течение своего стажа работы накопил 200 пенсионных баллов, то его пенсия по выходу на заслуженный отдых будет равна 22 782 рубля. Если по достижению возраста выхода на пенсию он проработал еще год, то выплата увеличится до 24 302 рублей. Так, чтобы получать пенсию в 52 тысячи рублей, требуется проработать десять лет после оформления первых страховых выплат.
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