Липчанин вал в кому после драки на новогоднем корпоративе

Родственники пострадавшего просят откликнуться свидетелей драки.

20 декабря около 22.00 у пивного ресторана на площади Победы в Липецке произошла драка, после которой 36-летний мужчина по имени Александр впал в кому.

Как рассказывают родственники пострадавшего, Александр отправился в пивной ресторан на корпоратив. Один член их компании поссорился с кем-то на улице. Александр решил ему помочь. Когда на улицу вышли остальные участники корпоратива, Александр уже лежал на ступеньках ресторана в крови и без сознания. При этом, «скорую помощь» мужчине вызвала неизвестная девушка.

В пресс-службе УМВ России по Липецкой области подтвердили информацию о том, что в пятницу вечером в больницу попал мужчина в тяжёлом состоянии. По предварительной версии, конфликт мог произойти в помещении ресторана, после чего охрана вывела его участников на улицу. Там мужчину толкнули и он упал на ступеньки.

По итогам доследственной проверки произошедшего, сбора записей камер видеонаблюдения и опроса свидетелей будут квалифицированы действий нападавшего.

- Александр крепкий парень, очень странно, что он мог просто так упасть, - рассказывает его знакомый. – У него выбито шесть зубов и серьезная черепно-мозговая травма. При этом уже в первый день он пал в кому. Сотрудники ресторана сказали, что в самом заведении никаких конфликтов они не видели. Поэтому мы просим отозваться свидетелей. Звонить можно на мой номер: 960-152-52-59.