28 минут назад
Липчанин вал в кому после драки на новогоднем корпоративе
Родственники пострадавшего просят откликнуться свидетелей драки.
Как рассказывают родственники пострадавшего, Александр отправился в пивной ресторан на корпоратив. Один член их компании поссорился с кем-то на улице. Александр решил ему помочь. Когда на улицу вышли остальные участники корпоратива, Александр уже лежал на ступеньках ресторана в крови и без сознания. При этом, «скорую помощь» мужчине вызвала неизвестная девушка.
В пресс-службе УМВ России по Липецкой области подтвердили информацию о том, что в пятницу вечером в больницу попал мужчина в тяжёлом состоянии. По предварительной версии, конфликт мог произойти в помещении ресторана, после чего охрана вывела его участников на улицу. Там мужчину толкнули и он упал на ступеньки.
По итогам доследственной проверки произошедшего, сбора записей камер видеонаблюдения и опроса свидетелей будут квалифицированы действий нападавшего.
- Александр крепкий парень, очень странно, что он мог просто так упасть, - рассказывает его знакомый. – У него выбито шесть зубов и серьезная черепно-мозговая травма. При этом уже в первый день он пал в кому. Сотрудники ресторана сказали, что в самом заведении никаких конфликтов они не видели. Поэтому мы просим отозваться свидетелей. Звонить можно на мой номер: 960-152-52-59.
Язва
мужчины-мужья!
КачОк
Ну драку баб обсудили
я
Kot Begemot
ПУК вселенский
гостья