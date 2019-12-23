Общество

28 минут назад

Липчанин вал в кому после драки на новогоднем корпоративе

7 863
#конфликт #комма
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Липчанин вал в кому после драки на новогоднем корпоративе

Родственники пострадавшего просят откликнуться свидетелей драки.

20 декабря около 22.00 у пивного ресторана на площади Победы в Липецке произошла драка, после которой 36-летний мужчина по имени Александр впал в кому.

Как рассказывают родственники пострадавшего,  Александр отправился в пивной ресторан на корпоратив. Один член их компании поссорился с кем-то на улице. Александр решил ему помочь. Когда на улицу вышли остальные участники корпоратива, Александр уже лежал на ступеньках ресторана в крови и без сознания. При этом, «скорую помощь» мужчине вызвала неизвестная девушка.

В пресс-службе УМВ России по Липецкой области подтвердили информацию о том, что в пятницу вечером в больницу попал мужчина в тяжёлом состоянии. По предварительной версии, конфликт мог произойти в помещении ресторана, после чего охрана вывела его участников на улицу. Там мужчину толкнули и он упал на ступеньки.

По итогам доследственной проверки произошедшего, сбора записей камер видеонаблюдения и опроса свидетелей будут квалифицированы действий нападавшего. 

- Александр крепкий парень, очень странно, что он мог просто так упасть, - рассказывает его знакомый. – У него выбито шесть зубов и серьезная черепно-мозговая травма. При этом уже в первый день он пал в кому. Сотрудники ресторана сказали, что в самом заведении никаких конфликтов они не видели. Поэтому мы просим отозваться свидетелей. Звонить можно на мой номер: 960-152-52-59.

7 863
#конфликт #комма
2

Комментарии (8)

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Язва

1 секунду назад
Быкуют по маленьку. Каждый мнит себя гладиатором. Никто не думает о последствиях. Очень жаль мужчину. Но больше сочувствия хочется выразить его близким. Праздник для них закончился не начавшись. Берегите себя и своих близких.
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мужчины-мужья!

55 секунд назад
жены вы нам надоели,мы бухать и бычиться хотим ,
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КачОк

7 минут назад
походу в дебасусе было это. пивной ресторан на площади победы один только.
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Ну драку баб обсудили

7 минут назад
я, теперь драку самцов пора. Осеменителей)))
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я

13 минут назад
Дорогие мужчины-мужья! Не ходите вы на эти дэбильные корпоратифффчики, не стоит оно того, вы что пьяную главбухшу не видели и прям хотите посмотреть??! Вас дома ждут семьи, нарядите лучше елку с детими!
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Kot Begemot

16 минут назад
"Когда остальные подтянулись" Автор статьи - гопота
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ПУК вселенский

17 минут назад
Проварку проводит ОП№8.Именно проварку
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гостья

20 минут назад
начинаются праздники....
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