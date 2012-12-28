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сегодня, 11:10
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48-летняя липчанка пять дней собирала 3 000 000 рублей для инвестиций в криптовалюту

а потом поняла, что отдала эти деньги мошенникам.

Липчане продолжают попадать на удочки телефонных аферистов. В пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области рассказали о трех новых случаях лишения доверчивых денег.

Так, 48-летняя липчанка пять дней выполняла указания неизвестного лица, который позвонил ей и предложил поучаствовать в бизнесе по инвестированию в криптовалюту. За это время она набрала кредитов на более чем три миллиона рублей и перевела средства на указанный ей счет. На подобную удочку клюнул и 52-летняя липчанка. Но в этом случае она нашла в телеграм-канал «успешного предпринимателя» в сфере крипотовалюты, связалась с ним и перевела по указанному ей счету 202,5 тысячи рублей, которые взяла в кредит.

Жителя Липецка 1982 года рождения развели по старой, но еще действенной схеме — звонку «сотрудника банка». На том конце провода сообщили, что обнаружили подозрительную активность с чего счетом, и что положенную на депозит сумму нужно спасать, выведя ее новый безопасный счет. Мужчина старательно последовал полученным рекомендациям и лишился 480 тысяч рублей.
мошенничество
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Комментарии (11)

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Ком Ментарий
27 минут назад
«Есть только две бесконечные вещи: вселенная и глупость, хотя насчёт вселенной я ек уверен.» Альберт Эйнштейн
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диво дивное
28 минут назад
господи.... ну каждая бродячая собака уже знает о всех схемах мошенничества, а эти все продолжают ...... молодцы
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Лиза
33 минуты назад
Меня удивляет, зачем люди отвечают на незнакомые телефонные номера, да ещё и в разговор вступают, а потом жалуются, что их обманули. Сами же и виноваты, не надо общаться с незнакомыми людьми. Если вам скучно, заведите себе кошку или собаку, тогда времени для общения с аферистами у вас просто не будет.
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ХаХа
33 минуты назад
Люди всё продолжают кормить мошенников. Молодцы!!
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???
56 минут назад
Странно, звонят тем, у котоых лежат деньги на депозите, а тем у которых нет - не звонят. Откуда сведения?
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Не представляешь
30 минут назад
У меня в телефоне две сим карты, пользуюсь одинаково обоими. К одной из них привязан банк и стоит их приложение. Так вот на ту где нет банка не какого спама, банковская симка от 2 до 10 звонков в день. Спасаюсь платным приложением антиспам.
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!!!
30 минут назад
Какие деньги, все берут кредиты и занимают.
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Липчанка
58 минут назад
Думаю, что это гипноз. Надо сразу прекращать разговор , едва услышав незнакомый голос.
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48 копеек
сегодня, 11:31
можно только позавидовать тем кто так грамотно чешит языком
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zzloyzz
сегодня, 11:30
Граждане, с 2016 года в России начали издаваться статьи, книги и комментарии по блокчейну и криптовалюте. В которых сказано что 99.9% предложений по инвестированию в неё является мошенничеством во всём мире.
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Вован
сегодня, 11:22
Это какое то телефонное зомбирование. Со стороны кажется глупостью, а потерпевшие покорно исполняют все команды мошенников.
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