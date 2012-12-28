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Происшествия
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сегодня, 11:10
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48-летняя липчанка пять дней собирала 3 000 000 рублей для инвестиций в криптовалюту
а потом поняла, что отдала эти деньги мошенникам.
Так, 48-летняя липчанка пять дней выполняла указания неизвестного лица, который позвонил ей и предложил поучаствовать в бизнесе по инвестированию в криптовалюту. За это время она набрала кредитов на более чем три миллиона рублей и перевела средства на указанный ей счет. На подобную удочку клюнул и 52-летняя липчанка. Но в этом случае она нашла в телеграм-канал «успешного предпринимателя» в сфере крипотовалюты, связалась с ним и перевела по указанному ей счету 202,5 тысячи рублей, которые взяла в кредит.
Жителя Липецка 1982 года рождения развели по старой, но еще действенной схеме — звонку «сотрудника банка». На том конце провода сообщили, что обнаружили подозрительную активность с чего счетом, и что положенную на депозит сумму нужно спасать, выведя ее новый безопасный счет. Мужчина старательно последовал полученным рекомендациям и лишился 480 тысяч рублей.
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