48-летняя липчанка пять дней собирала 3 000 000 рублей для инвестиций в криптовалюту

а потом поняла, что отдала эти деньги мошенникам.

Липчане продолжают попадать на удочки телефонных аферистов. В пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области рассказали о трех новых случаях лишения доверчивых денег.Так, 48-летняя липчанка пять дней выполняла указания неизвестного лица, который позвонил ей и предложил поучаствовать в бизнесе по инвестированию в криптовалюту. За это время она набрала кредитов на более чем три миллиона рублей и перевела средства на указанный ей счет. На подобную удочку клюнул и 52-летняя липчанка. Но в этом случае она нашла в телеграм-канал «успешного предпринимателя» в сфере крипотовалюты, связалась с ним и перевела по указанному ей счету 202,5 тысячи рублей, которые взяла в кредит.Жителя Липецка 1982 года рождения развели по старой, но еще действенной схеме — звонку «сотрудника банка». На том конце провода сообщили, что обнаружили подозрительную активность с чего счетом, и что положенную на депозит сумму нужно спасать, выведя ее новый безопасный счет. Мужчина старательно последовал полученным рекомендациям и лишился 480 тысяч рублей.