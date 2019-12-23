«Мерседес» смяло в столкновении с грузовиком

За прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области получили травмы 16 человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 20 декабря в Липецке на улице Зои Космодемьянской столкнулись автомобили «Рено Дастер» и «Фольксваген». В ДТП пострадали 12-летний пассажир «Рено Дастер» и 28-летняя пассажирка «Фольксвагена». Пострадавшие подросток и женщина после оказания помощи отпущены из медицинского учреждения.



На проспекте 60 лет СССР 23-летний водитель «Лады Приора»сбил на переходе 47-летнего мужчину. Пострадавшему оказали медицинскую помощь в БСМП.



В Липецком районе на трассе Орел-Тамбов 46-летний водитель «Лады-212140» допустил наезд на 68-летнего пешехода. Пенсионер госпитализирован в БСМП № 1.



В Лебедянском районе на дороге регионального значения Лебедянь-Б.Верх-Яблонево водитель неустановленного автомобиля сбил 34-летнего пешехода двигавшегося вдоль проезжей части. Пострадавший госпитализирован в ГУЗ «Данковская МРБ».



В Лебедянском районе на дороге Липецк- Данков опрокинулся «ВАЗ-21703» 22-летнего водителя. В аварии пострадал его пассажир, мужчину госпитализировали.



В Добровском районе на автодороге Липецк - Борисовка водитель автомобиля «Ситроен» не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля в кювет. Водитель госпитализирован.



21 декабря в Задонском районе на трассе «Дон» столкнулись грузовик «Скания» и легковой автомобиль «Мерседес». 36-летний водитель «Мерседеса» госпитализирован в ГУЗ «Елецкая городская больница им. Семашко».



22 декабря в Липецке на улице Московской 58-летняя женщина, управляя автомобилем «Ниссан» врезалась в стоящий «Хендай». В ДТП пострадали 38-летняя женщина-водитель «Хендая» и ее 12-летняя пассажирка. Обе доставлялись в медицинские учреждения, после оказания помощи отпущены.



За прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1552 нарушения ПДД.



К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 15 водителей, с помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 906 случаев превышения скорости.



