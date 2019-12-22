Общество

сегодня, 13:46

Водохранилище под Липецком выставили на торги

11 1205
#торги #аукцион
3
Водохранилище под Липецком выставили на торги

Победитель аукциона получит водоём в аренду на 15 лет.

Азово-Черноморское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству выставило на торги право аренды водохранилища под Липецком. Участок с водоемом площадью в 120 га находится в 3,5 км на Юго-Восток от села Боринское и является территорией Падовского сельсовета Липецкого района.

пруд.jpg


водохран.jpg

Водоем на реке Белоколодец, в народе названный Боринский пруд, отдают в аренду на 15 лет. Стартовая цена торгов установлена в 576 000 рублей. Сам аукцион запланирован на начало января. Победит самое выгодное для предложение. Конечная стоимость аренды пруда будет установлена в ходе торгов. Аукцион проводится по приказу Федерального агентства по рыболовству. Арендатор будет обязан выращивать в водоеме рыбу.
11 1205
#торги #аукцион
3

Комментарии (11)

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Как гость
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как жить без воды ?

23 минуты назад
Теперь мы все умрем !
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Каралефф Алех

24 минуты назад
Оборзевшие чинуши построить путное ничего не могут. А вот продать...
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А когда

32 минуты назад
людей будут продавать в рабство ,на галеры !
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маски шоу

36 минут назад
На три пятилетки это ещё куда ни шло! А то вон в Усмани Арзыбовский пруд для забав Соловья на 49,5 лет отдали Саше Корневу! Без торгов, тендеров и проч! Да ещё субсидий и грантов - охоться, рыбачь Олежек!
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??????

45 минут назад
Б..ь порода по-русски изъясняться начнут. Мысль была,что матырское водохранилище продают. Не видят разницы между хреном и пальцем??? Или специально пытаются психоз создать???? Нпдо бы проверочку провести на предмет распространения всяческих слухов.
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Гость

52 минуты назад
Это, тот пруд который арендовало ОГБУ "Охотничьи и водные биоресурсы" ? Где егеря областные стоили мостки и затем рыбалка платная была? Я из далека, поэтому уточняю. Кто может ответьте.
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Знающий

сегодня, 13:57
Свершилось! А то последние 3 года там орудовала местная гопота без документов. Перерыла все подъезды и гоняла рыбаков и отдыхающих.
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1111

сегодня, 13:56
на 15 лет...очуметь....и направление с. Боринское....вырастит новая "долина нищих"....
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Липчанин

сегодня, 13:56
А как же владелец пруда который сейчас?Сергей кажется?
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Вован настоящий

сегодня, 13:52
Там всего лишь надо только воду поменять, а то она там вонючая и рыба там расти не будет.
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