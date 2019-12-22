Водохранилище под Липецком выставили на торги

Победитель аукциона получит водоём в аренду на 15 лет.

Азово-Черноморское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству выставило на торги право аренды водохранилища под Липецком. Участок с водоемом площадью в 120 га находится в 3,5 км на Юго-Восток от села Боринское и является территорией Падовского сельсовета Липецкого района.Водоем на реке Белоколодец, в народе названный Боринский пруд, отдают в аренду на 15 лет. Стартовая цена торгов установлена в 576 000 рублей. Сам аукцион запланирован на начало января. Победит самое выгодное для предложение. Конечная стоимость аренды пруда будет установлена в ходе торгов. Аукцион проводится по приказу Федерального агентства по рыболовству. Арендатор будет обязан выращивать в водоеме рыбу.