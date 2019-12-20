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58 минут назад

«Ленинград» выплатит компенсацию шокированному матом фанату

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#мат #штраф #концерт
«Ленинград» выплатит компенсацию шокированному матом фанату

Мужчина до посещения концерта слышал песни группы только по радио и ТВ.

Жителю Новосибирска не понравилось, как на концерте группы «Ленинград» ее солист Сергей Шнуров выразился матом, и он обратился в суд с требованием компенсации морального вреда, сообщают «Аргументы и факты». В своем заявлении мужчина указал, что раньше, до покупки билета на шоу и посещения концерта, слышал песни любимой группы только по радио и ТВ. Он был шокирован, когда со сцены зазвучала нецензурная лексика.

- Истец был огорчен и возмущен таким поведением артистов и вынужден был покинуть концерт, поскольку не мог даже предположить, что нецензурная брань может звучать на публичном массовом концерте, - говорится в определении Калининского районного суда Новосибирска.

Теперь «Ленинград» должен фанату почти 4,5 тысячи рублей. Суд решил взыскать с музыкантов расходы на приобретение билета, а также компенсацию морального вреда в размере 2 тысяч рублей и штраф в размере 2 225 рублей.
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#мат #штраф #концерт

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