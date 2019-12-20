сегодня, 11:28
Липецкая область вошла в топ-3 по долгостроям
Счетная палата РФ пересчитала государственные замороженные стройки и назвала самые проблемные и самые спокойные в плане долгостроев регионы.
Отмечается, что наибольшее количество проблемных объектов строительства выявлено в Башкортостане (43%), Дагестане (39,3%) и Тверской области (27,2%). На федеральном уровне больше всего проблемных объектов находится в ведении Минстроя, Федерального казначейства и Минэкономразвития, меньше всего — в ведении Росавтодора, Росархива и Минпросвещения.
В сообщении Счетной платы России отмечается, что в числе долгостроев, которые финансируются из бюджетов разного уровня, много школ, университетских кампусов, поликлиник, больниц и других соцобъектов, а также дороги, теплотрассы и объекты коммунальной инфраструктуры, спортивные комплексы и стадионы.
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