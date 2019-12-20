Общество

сегодня, 11:28

Липецкая область вошла в топ-3 по долгостроям

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#строительство
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Липецкая область вошла в топ-3 по долгостроям

Счетная палата РФ пересчитала государственные замороженные стройки и назвала самые проблемные и самые спокойные в плане долгостроев регионы.

Сейчас в России существуют более 71 000 объектов незавершенного строительства, финансируемых за счёт государственного бюджета, сообщает Счетная палата РФ. Наименьшее количество долгостроев зафиксировано в Татарстане (1,3%), Липецкой области (2,6%) и Еврейской АО.

Отмечается, что наибольшее количество проблемных объектов строительства выявлено в Башкортостане (43%), Дагестане (39,3%) и Тверской области (27,2%). На федеральном уровне больше всего проблемных объектов находится в ведении Минстроя, Федерального казначейства и Минэкономразвития, меньше всего — в ведении Росавтодора, Росархива и Минпросвещения.

В сообщении Счетной платы России отмечается, что в числе долгостроев, которые финансируются из бюджетов разного уровня, много школ, университетских кампусов, поликлиник, больниц и других соцобъектов, а также дороги, теплотрассы и объекты коммунальной инфраструктуры, спортивные комплексы и стадионы.
4 717
#строительство
1

Комментарии (4)

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Ой ой

10 минут назад
Зато по елкам на первом месте!!!!!!
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ГОРОЖАНИН

20 минут назад
Да не в тройке, а на первом месте! А обманутые дольщики, много еще косяков,про которые молчат!!!
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1111

сегодня, 11:43
сходите в нижний парк, или через дорогу на лавочках посидите, я вашу пьянку оплачивать не хочу.....
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1111

сегодня, 11:42
и опять... это не липецкая область, это негодяи которые сидят в админисрации...да да АДМИНИСРАЦИИ, тема наболевшая, а вы корпоратив закатли...ну молодцы, место на кладбище думаю самое оно, а пиарщицу\зазывалу (со словами скинемся) запереть в кабинете и елку всему отделу вставить да поглубже.....
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