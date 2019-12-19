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сегодня, 20:19

Липецкая вечЁрка: плата за проезд, город будущего и ёлочки

3 761
#вечёрка
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Липецкая вечЁрка: плата за проезд, город будущего и ёлочки

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в четверг, 19 декабря.

Больше всего комментариев липчане сегодня оставили под новость о том, что перевозчики предложили повысить плату за проезд в автобусах Липецка на пять рублей. Областное управление потребительского рынка и ценовой политики сейчас анализирует экономическую обоснованность такого предложения. Липецкие перевозчики предложили поднять плату за проезд на пять рублей, как по транспортной карте, так и по безналу. На эти же пять рублей перевозчики хотели бы понять тарифы в Ельце и Усмани. Меньше на рубль аппетиты перевозчиков из Чаплыгина и Лебедяни. Транспортное предприятие Данкова желало бы увеличить цену билета на 7 рублей и 3 рубля при оплате наличными и транспортной картой соответственно. Самые большие аппетиты - у грязинского АТП, которое предлагает повысить цену проезда сразу на 13 рублей по транспортной карте и на 16 рублей при оплате наличными (сейчас цена проезда в Грязях по карте составляет 17 рублей, за наличные - 22 рубля).

Тема временем Евгения Уваркина строит иные планы. Мэр задумала сделать в Липецке огромный современный парк аттракционов. Евгения Уваркина рассказала коммерсантам о том, как за четыре следующих года сделать из Липецка лучший, по ее словам, город России. Начала глава Липецка с абсолютно бесспорных вещей и закончила смелыми прожектами.

Что из этих планов получится выполнить посмотрим в 2025 году. А уже в 2020 году все школы Ельца и Липецка будут подключены к модулю выбора питания в столовой. Это приведет к значительному улучшению качества услуги. Во-первых, оптимизируются расходы на приготовление блюд. Во-вторых, дети будут получать именно то, что любят, и не будут голодными. Кроме того, повышается прозрачность финансовых операций.

И праздничная тема. Сегодня она фигурировала сразу по двум поводам. Во-первых, главная ёлка Липецка оказалась одной из самых больших в России. Во-вторых, в городе началась сезонная борьба с нелегальной продажей новогодних деревьев. Если вы купили елку до 20 декабря, знайте - ее вам продали незаконно!
3 761
#вечёрка
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Комментарии (3)

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Аааааа

9 минут назад
Пожалуйста, имейте совесть - не повышайте плату! Говорю от лица.липецких пенсионеров.
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Автобус 353

35 минут назад
Салон грязный обивка сидений страшная остановки не объявляются водители не в форме за что повышать проезд ? на ост переезд людей высаживают прямо в грязь.
ответить

777

35 минут назад
Салон грязный обивка сидений страшная остановки не объявляются водители не в форме за что повышать проезд ? на ост переезд людей высаживают прямо в грязь.
ответить

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