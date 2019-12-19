Общество

сегодня, 11:14

Выбор школьного питания не ударит по карману родителей

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#питание #школа
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Выбор школьного питания не ударит по карману родителей

Проект онлайн-выбора меню с 2020 года запустят во всех школах Липецка и Ельца.

В 2020 году все школы Ельца и Липецка будут подключены к модулю выбора питания в столовой «Учет питания», сообщили GOROD48 в региональном управлении образования и науки. Сейчас система онлайн-выбора меню для учеников работает в пилотном режиме почти во всех школах Липецка и Ельца как часть региональной информационной системы «Электронная школа». К модулю сейчас подключены по паре классов в каждом учреждении образования.

- В будущем году мы планируем подключить все классы к этому модулю. То есть родители всех школьников Липецка и Ельца смогут самостоятельно планировать меню ребенка. Это приведет к значительному улучшению качества услуги. Во-первых, оптимизируются расходы на приготовление блюд. Например, если ребенок не любит рыбу или рис, то родители смогут исключить блюда с ними из меню, и тогда продукты будут израсходованы грамотно, а не отправятся в мусорный бак. Во-вторых, дети будут получать именно то, что любят, и не будут голодными, - уточнили в управлении образования и науки Липецкой области. - Кроме того, повышается прозрачность финансовых операций. Родители школьников смогут онлайн не только выбрать то, что ученик будет кушать в школе, но также с использованием современных технологий оплатить услугу. Если раньше родители сдавали наличные в школе, то теперь платеж будет идти через онлайн-систему.

Также отмечается, что индивидуальное меню никак не скажется на размере платы за школьное питание. Оно фиксированное. Замена одного блюда на другое не дает ни его удорожания, ни его удешевления, так как при разработке меню сформировано так, что блюда примерно одинаковы и по их питательности, и по их стоимости. За время тестирования системы в управление не поступало жалоб насчет ценообразования.

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#питание #школа
4

Комментарии (3)

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гостья

27 минут назад
Обычный препод, а какое материальное положение? живу около двух школ, на чипсы, колы, кофе в стаканчиках и стрелялки у школьников вполне находятся средства))) так что про что вы?
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Обычный препод

53 минуты назад
Я, должна быть альтернатива: или платить за питание, или давать его с собой. Учитывая материальное положение многих российских(липецких) семей, а также порции и качество самих блюд.
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Я

сегодня, 11:36
А почему бы не сделать как во всех нормальных столовых - несколько блюд на выбор. Тогда и заказывать заранее ничего не надо будет. Пришел в столовую и выбрал, что хочешь съесть именно сейчас, а не то о чем мечтал твой родитель неделю назад. Неужели это так сложно?
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