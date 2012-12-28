Липецкая вечЁрка: приговор экс-мэру, самокатчик сбил женщину и врачи выходили 830-граммового младенца

Сегодня, 2 сентября, стало известно о том, что бывший мэр Задонска Владимир Калугин осужден Тамбовским гарнизонным судом, 36-летний водитель электросамоката сбил пенсионерку, и врачи рассказали, как выходили дюймовочку.