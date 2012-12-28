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48 минут назад

Липецкая вечЁрка: приговор экс-мэру, самокатчик сбил женщину и врачи выходили 830-граммового младенца

Сегодня, 2 сентября, стало известно о том, что бывший мэр Задонска Владимир Калугин осужден Тамбовским гарнизонным судом, 36-летний водитель электросамоката сбил пенсионерку, и врачи рассказали, как выходили дюймовочку.

Тамбовский гарнизонный суд вынес решение по уголовному делу бывшего мэра Задонска Владимира Калугина и подполковника спецслужб Максима Салманова. Они осуждены по статье «Превышение должностных полномочий». Кроме того, подполковник Максим Салманов обвинялся по сатье «Подстрекательство к соучастию в преступлении».

Бывший мэр Задонска Владимир Калугин осуждён на четыре года лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать руководящие должности сроком на два года после освобождения. Такое же наказание получил Максим Салманов, кроме того, он лишён воинского звания.

Оба осуждённых взяты под стражу в зале суда.

Подробности уголовного дела в гарнизонном суде не сообщили. По некоторым данным, речь идёт о махинации с земельным участком. Владимир Калугин после преобразования Задонского района в округ и упразднения поста главы города работал директором бассейна «Янтарь».

И еще о наказаниях. Грязинцу, натравившему на человека собаку, грозит штраф до 2 000 рублей.

Административная комиссия Грязинского округа возбудила административное дело о нарушении требований общественной безопасности при содержании животных в отношении мужчины, который во время драки натравил овчарку на оппонента.

Возможно, это будет не единственное наказание — полиция продолжает проверку — ждет результатов от медиков, к которым обратились оба пострадавших. Мужчина натравил овчарку на обидчика после того, как удары палкой.

«Судя по коментам, общественное мнение на стороне хозяина собаки. Я тоже считаю, что удар палкой по голове можно рассматривать как покушение на убийство», — написал Мих.

«Ну я как бы против того, чтобы хозяин дал своей собаке команду взять или фас на человека. В первую очередь это опасно для самой собаки. Я уже писал, если бы полиция приехала на вызов быстро и застала как собака рвет человека, понимаете что было бы с ней? А что касается конфликта, мужик, на всех высказывающих свое мнение, с намордником собака или нет, нужно просто кое-что класть и не обращать внимания. Нервы будут крепче, и собака целее. Полный игнор на окружающих», — считает Animal planet.

Накануне днём на улице Стаханова в Липецке 36-летний мужчина на электросамокате сбил 67-летнюю женщину. Пенсионерке потребовалась госпитализация.

«Ну нашли себе забаву — старушек таранить. Надобно штраф да суд и пусть катаются», — возмутилась Нонка.

Около года назад в липецком перинатальном центре родилась недоношенная девочка весом 830 граммов с пороком сердца.

Малышке требовалась сложная операция, которую могли сделать только в столичной клинике. Но сначала крохе надо было набрать вес, чтобы можно было подключить аппарат искусственного кровообращения во время операции.

«Для подбора оптимального лечения были организованы десятки телемедицинских консультаций с ведущими федеральными центрами, где специалисты в режиме онлайн анализировали эхокардиограммы и корректировали тактику ведения пациентки», — рассказала министр областной системы здравоохранения Лилия Самошина.

Через три месяца малышка весила уже 2,5 килограмма. Ее мама забрала дочку к себе в палату вместе с инкубатором, освоила сложные манипуляции по уходу за глубоко недоношенным ребенком с пороком сердца.

На днях девочку прооперировали в московском центре сердечно-сосудистой хирургии. Сейчас она восстанавливается после операции.

«Дай бог здоровья маме и ребенку!» — пожелал Липчанин.

И еще хорошая новость — детская поликлиника № 1 вернулась в здание на улице Зегеля, 9А. Там уже принимают педиатры, а скоро появятся и узкие специалисты.

Завтра немного похолодает, хотя температура все еще будет выше нормы для начала осени. Днем в городе, по прогнозам синоптиков, температура составит от +22 до +24 градусов.

И обратите внимание, до конца сентября в Липецке изменятся автобусные маршруты № 12 и 28— на улице Механизаторов ремонтируют теплосеть.

вечЁрка
превышение полномочий. авария
операция
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