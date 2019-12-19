Погода в Липецке

29 минут назад

В Липецкой области сухо и до +4

3 146
#потепление
В Липецкой области сухо и до +4

В ближайшие трое суток в Липецкой области ожидается очень теплая погода, без существенных осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, что на 8-9 градусов выше климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 декабря в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/сек, ночью с порывами до 17 м/сек. Температура ночью составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от 0 до 2 градусов мороза, днем она составит от 0 до 2 градусов тепла.

День 20 декабря стал самым теплым в Липецке в 1982 году, тогда в городе было +9 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1994 году – 31 градус мороза.

3 146
#потепление

Комментарии (3)

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Кремлёвский Бот

15 минут назад
Лучше бы снег выпал, да морозы ударили под тридцать!
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ждём теплую зиму

16 минут назад
Хотелось бы, чтобы пришла жара, градусов под тридцать !
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Я вам не Димон

17 минут назад
Хех,такой пес бежит суетливый )
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