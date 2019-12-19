29 минут назад
В Липецкой области сухо и до +4
В ближайшие трое суток в Липецкой области ожидается очень теплая погода, без существенных осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, что на 8-9 градусов выше климатической нормы.
В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от 0 до 2 градусов мороза, днем она составит от 0 до 2 градусов тепла.
День 20 декабря стал самым теплым в Липецке в 1982 году, тогда в городе было +9 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1994 году – 31 градус мороза.
Кремлёвский Бот
ждём теплую зиму
Я вам не Димон