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С оборонного завода пропали более 200 тонн взрывчатки

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С оборонного завода пропали более 200 тонн взрывчатки

Пропажу установили в ходе инвентаризаци

Следственное управление УМВД по Стерлитамаку (Башкирия) возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК (кража в особо крупном размере) по факту хищения у предприятия «Авангард» — речь в уголовном деле идет о пропаже 276 тонн взрывчатых отходов, сообщает "Коммерсант".

Отходы были получены «Авангардом» в ходе утилизации снарядов по военному подряду, но не были сданы Минобороны, рассказывают собеседники издания. Хищения совершались с ноября 2017 года до марта 2019 года.

Минпромторг подозревает, что похищенные сотни тонн взрывчатых веществ были переработаны в промышленную взрывчатку самим «Авангардом» по заказу сторонней фирмы, переданы ей и впоследствии проданы, рассказали собеседники.

Представитель экс-директора предприятия отметил, что все документы по утилизации, переработке и использованию взрывчатых отходов есть на предприятии и они якобы проверялись ведомством неоднократно.
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