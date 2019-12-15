сегодня, 16:25
Зима никак не доберется – в Липецкой области до +5 и небольшие дожди
В ближайшие сутки Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферных фронтов – пройдут дожди и мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Среднесуточные температуры составят от 1 до 2 градусов тепла, что на 7-8 градусов выше нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью умеренные, а днем небольшие осадки – мокрый снег и дождь, ночью и утром туман. Температура ночью составит около нуля градусов, днем ожидается от 1 до 3 градусов тепла.
День 16 декабря стал самым теплым в Липецке в 2006 году, тогда в городе было +9 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1997 году – 32 градуса мороза.
Нищий
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