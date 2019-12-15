Зима никак не доберется – в Липецкой области до +5 и небольшие дожди

В ближайшие сутки Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферных фронтов – пройдут дожди и мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Среднесуточные температуры составят от 1 до 2 градусов тепла, что на 7-8 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью умеренные, а днем небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, местами туман, гололед, налипание мокрого снега, ночью на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/сек. Температура ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем температура составит от 0 до 5 градусов тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью умеренные, а днем небольшие осадки – мокрый снег и дождь, ночью и утром туман. Температура ночью составит около нуля градусов, днем ожидается от 1 до 3 градусов тепла.



День 16 декабря стал самым теплым в Липецке в 2006 году, тогда в городе было +9 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1997 году – 32 градуса мороза.

