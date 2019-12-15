Погода в Липецке

сегодня, 16:25

Зима никак не доберется – в Липецкой области до +5 и небольшие дожди

8 368
#дождь
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Зима никак не доберется – в Липецкой области до +5 и небольшие дожди

В ближайшие сутки Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферных фронтов – пройдут дожди и мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Среднесуточные температуры составят от 1 до 2 градусов тепла, что на 7-8 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью умеренные, а днем небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, местами туман,  гололед, налипание мокрого снега, ночью  на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/сек. Температура ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем температура составит от 0 до 5 градусов тепла.  

В Липецке облачно с прояснениями, ночью умеренные, а днем небольшие осадки – мокрый снег и дождь, ночью и утром туман. Температура ночью составит около нуля градусов, днем ожидается от 1 до 3 градусов тепла.  

День 16 декабря стал самым теплым в Липецке в 2006 году, тогда в городе было +9 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1997 году – 32 градуса мороза. 
8 368
#дождь
2

Комментарии (8)

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Нищий

3 минуты назад
Это хорошо,я езжу на лысой, летней резине.
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Автобус №24а

10 минут назад
Фиаско зимы: Вместо снега -дожди, туманы и тепло....
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МУП по уборке

13 минут назад
Мне холёсё, я русский Иван на послал, а за 15тыш мне холёсо,жена чайхану открывает, а вы попрёбуйте.
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Морж Васька

17 минут назад
Эх, где же ты зима-зимушка-зима?! Я скучаю по тебе!
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123

21 минуту назад
такая погода днем от 0 до +5 была бы всю зиму но только солнца не хватает хотелось бы такую погоду без осадков и с солнышком
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Любовь Гуридова

25 минут назад
Ах, какая странная зима Лучше бы запели метели!!! Любите друг друга !!!!!!!!!
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G/APU.45

53 минуты назад
Лучше бы снег выпал, да морозы ударили под тридцать!
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CoRoT-7 c

сегодня, 16:50
Если уж зима никак не доберется, лучше бы жара добралась +30 .
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