В России

сегодня, 10:09

Госдума рассмотрит закон о Городах трудовой доблести

161

Совет Госдумы в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о "Городах трудовой доблести".

Внесенный президентом России Владимиром Путиным законопроект об установлении почётного звания "Город трудовой доблести" спикер нижней палаты парламента направил в профильный комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов.

В пресс-службе парламента отметили в субботу, что документ рассмотрят в комитете Госдумы в приоритетном порядке.

Согласно тексту законопроекта, "звание "Город трудовой доблести" присваивается городу Российской Федерации, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность", передает "Интерфакс".

Законопроект подготовлен в связи с предстоящим празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и проведением Года памяти и славы в 2020 году. Об этом сообщил на заседании оргкомитета "Победа" первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Новое почетное звание предлагается учредить, поскольку звание "Город-герой" и "Город воинской славы" уже не присваиваются населенным пунктам РФ, "чтобы не девальвировать его", передал Кириенко решение президента.

Однако в РФ множество городов, в которых труженики тыла также ковали победу над фашистской Германией, сообщает ren.tv

161

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Бывшая сожительница объяснила попадание Марьянова в центр Феникс
Бывшая сожительница объяснила попадание Марьянова в центр Феникс

сегодня, 09:44

В России
Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю
Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю

сегодня, 09:37

В России
В Омске мальчику из-за пыток в семье в ноги вросла гречка
В Омске мальчику из-за пыток в семье в ноги вросла гречка

сегодня, 09:23

В России
Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились только восемь
Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились только восемь

вчера, 11:22

В России
Четверть российских школ ограничили использование детьми телефонов
Четверть российских школ ограничили использование детьми телефонов

вчера, 11:20

В России
Исследование показало, сколько россияне потратят на Новый год
Исследование показало, сколько россияне потратят на Новый год

вчера, 11:18

В России