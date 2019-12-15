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Госдума рассмотрит закон о Городах трудовой доблести
Совет Госдумы в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о "Городах трудовой доблести".
Внесенный президентом России Владимиром Путиным законопроект об установлении почётного звания "Город трудовой доблести" спикер нижней палаты парламента направил в профильный комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов.
В пресс-службе парламента отметили в субботу, что документ рассмотрят в комитете Госдумы в приоритетном порядке.
Согласно тексту законопроекта, "звание "Город трудовой доблести" присваивается городу Российской Федерации, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность", передает "Интерфакс".
Законопроект подготовлен в связи с предстоящим празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и проведением Года памяти и славы в 2020 году. Об этом сообщил на заседании оргкомитета "Победа" первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Новое почетное звание предлагается учредить, поскольку звание "Город-герой" и "Город воинской славы" уже не присваиваются населенным пунктам РФ, "чтобы не девальвировать его", передал Кириенко решение президента.
Однако в РФ множество городов, в которых труженики тыла также ковали победу над фашистской Германией, сообщает ren.tv
В пресс-службе парламента отметили в субботу, что документ рассмотрят в комитете Госдумы в приоритетном порядке.
Согласно тексту законопроекта, "звание "Город трудовой доблести" присваивается городу Российской Федерации, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность", передает "Интерфакс".
Законопроект подготовлен в связи с предстоящим празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и проведением Года памяти и славы в 2020 году. Об этом сообщил на заседании оргкомитета "Победа" первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Новое почетное звание предлагается учредить, поскольку звание "Город-герой" и "Город воинской славы" уже не присваиваются населенным пунктам РФ, "чтобы не девальвировать его", передал Кириенко решение президента.
Однако в РФ множество городов, в которых труженики тыла также ковали победу над фашистской Германией, сообщает ren.tv