Анна Мамонова: «Липецкая область – пилот и пионер энергоэффективного капитального ремонта»

Капитальный ремонт многоквартирных домов в Липецкой области мы обсуждали не раз. Но пока только в разрезе нашего региона. Мы решили выяснить, насколько успешна Липецкая область в этом плане на федеральном уровне.

Специально для этого корреспонденты GOROD48 связались с руководителем Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов Анной Мамоновой.



- Ассоциацию региональных операторов можно смело назвать центром компетенции в вопросах капитального ремонта, какое количество фондов вы курируете? Сколько домов уже отремонтированных по всей стране и как на этом фоне выглядит Липецкая область?



- Наша Ассоциация курирует всех региональных операторов по капитальному ремонту в масштабе целой страны, все 85 субъектов. Наша организация – это общая платформа для обмена опытом и инновациями, позволяющая транслировать успешные наработки одного региона в другие. Липецкая область на общем фоне сейчас выглядит прогрессивно, а именно в части внедрения новых технологий в капремонт и движения в сторону повышения его энергоэффективности. Мы прорабатывали несколько технологий с оператором по Липецкой области в этой сфере. Сейчас эти наработки подкреплены поручением Правительства РФ, где четко обозначены сроки и направления развития энергосервисных контрактов в капитальном ремонте. На примере Липецкой области родилась законодательная инициатива, реализация которой поможет остальным регионам в плане энергоэффективного ремонта подтянуться до уровня Липецкой области. При энергоэффективном капитальном ремонте граждане увидят реальный эффект в плане последующей экономии на энергоресурсах, то есть в платежах за ЖКУ. Липецкая область в этом плане – пилот и пионер.



- Какие виды работ вы бы назвали приоритетными при проведении капитального ремонта?



- Капитальный ремонт – это обновление шести конструктивов многоквартирных домов. Все они должны быть в нормативном состоянии, к которому приводятся во время капремонта. Приоритетные работы для каждого дома определяются во время его тщательного технического обследования. Многие виды работ объединены в три основные группы: обновление внешних конструкций (крыша, фасад, фундамент), одномоментная замена коммуникаций и лифты.



- Недавно в Липецке прошел форум, где была презентована техническая политика – важный документ, который регламентирует работу проектировщиков и строителей, выполняющих капремонт. В рамках мероприятия также говорилось о необходимости использования новых технологий и энергоэффективных материалов, но ведь это, скорее всего, повлечет за собой повышение стоимости работ, хватит ли на это средств у фондов капитального ремонта?



- Повышение стоимости работ – результат введения в программу каких-либо дополнительных пунктов по обновлению многоквартирного дома. В любом случае, услуги подрядчиков, а это коммерческие организации, дорожают каждый год, соответственно, ежегодно пересматривается предельная стоимость работ в пропорции с рыночной ситуацией. На невыгодных для себя условиях никто качественный ремонт не сделает. Поэтому, когда мы говорим об энергоэффективных капитальных ремонтах, мы говорим о том, что помимо экономии ресурсов, они дают оптимизацию работ. Неразумно, допустим, в этом году ремонтировать крышу, а через пять лет приступать к фасаду. Все надо делать комплексом. Важно также то, что сейчас мы стремимся брать на вооружение современные материалы. К примеру, материалы прошлого поколения при капитальном ремонте крыши – это гарантия на кровлю всего в 7 лет. Если сразу перекрыть крышу современными материалами, то кровлю не надо будет менять более 35 лет! Да, эти работы дороже сейчас, но если мы используем современный материал, то кровлю нужно будет перекрывать не раз в 7 лет, а раз в 30 лет. По итогу выходит дешевле. Когда в Липецкой области разрабатывали техническую политику при проведении капремонта внимание акцентировалось именно на современных материалах, но том, что их использование сейчас приведет к значительной экономии в будущем. Что касается достаточности финансов на использование новых решений, то, когда мы говорим о финансовой обеспеченности, мы апеллируем двумя понятиями – долгосрочной и краткосрочными программами. Достаточность средств сегодня регулируется краткосрочным планом на те работы, которые запланированы. Если правильно и грамотно сформировать краткосрочный план, это поможет точно рассчитать финансы на реализацию программы.



- Как мы видим потребность в капитальном ремонте очень большая, требования, предъявляемые к реализации программы тоже высоки. Как вы считаете, насколько сбалансирована финансовая модель фондов капитального ремонта и, в частности, в Липецкой области?



- В целом по всей стране одинаковая картина. Когда мы говорим про 30-ти летнюю перспективу, долгосрочная ликвидность оценивается порядка 70%. То есть проблема дефицита средств, она существует и в Липецке, и по всей стране. При этом каждый регион ищет свои пути решения.



- Размер взноса на капитальный ремонт устанавливается в каждом регионе индивидуально, скажите в каких регионах наиболее низкий размер взноса? И чем это обусловлено?



- Отмечу, что размер взноса каждый субъект устанавливает самостоятельно. Минстрой предоставляет методику расчету такого взноса, но эта методика носит рекомендательный характер и ведет к расчету экономически обоснованного взноса, то есть того размера взноса, который реально необходим на сегодняшний день. Пока экономически обоснованный размер взноса принят и уплачивается только в Москве. В остальных регионах он не на уровне экономически обоснованного. Могу назвать регионы, где самые низкие размеры взносов, это Кемеровская область, Тверская область, Липецкая область. Да, в Вашем регионе один из самых низких в стране взносов на капитальный ремонт. Средний размер взноса по стране составляет больше 7,3 рублей за кв.м. При том, что еще 2 года назад средний размер взноса на капремонт по стране составлял порядка 6-ти рублей за кв.м.



- Размер взноса в Липецкой области не повышался три года, скажите это общепринятая практика или в других регионах повышение идет ежегодно?



- На первых этапах многие субъекты установили достаточно низкие взносы, для того чтобы люди могли увидеть и понять систему капитального ремонта. Однако, практически во всех регионах размер взноса повышался и повышается ежегодно, то есть идет ежегодная индексация, в связи с инфляцией, удорожанием строительных материалов. При этом Липецкая область в этом плане выделяется, так как в Вашем регионе последнее повышение взноса на капитальный ремонт было 3 года назад.



- А что с финансовой дисциплиной граждан, каковы цифры собираемости взносов на капремонт в целом по стране, какие регионы лидируют в этом вопросе?



- Общий процент собираемости взносов по России сильно вырос и составляет сегодня более 95%. Если говорить о конкретных субъектах, то высокие показатели в Саратовской области, Курской области, Пензенской области, Липецкой области, Владимирской области, Вологодской области, а также в Ямало-Ненецком автономном округе.



- Для того чтобы программа капитального ремонта набирала обороты, качество работ повышалось, какие задачи на ближайший год ставит для себя ассоциация региональных операторов?



- Мы в первую очередь считаем, что для того, чтобы у нас улучшалось качество, мы должны активизировать свою работу в рамках технического комитета. На базе ассоциации создана подкомиссия по капитальному ремонту, здесь мы планируем разрабатывать стандарты и требований к качеству капитального ремонта, к конечному результату. Поэтому на качестве мы будем фокусироваться как раз за счет стандартизации.



