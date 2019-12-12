Родителей малышей поделили на зажиточных и нуждающихся.

В регионе ввели критерии адресности для липчан, чьи дети посещают детские сады.



Сегодня на сессии областного Совета депутаты с подачи главы региона Игоря Артамонова решили пользоваться критериями нуждаемости и адресности для липчан, чьи дети посещают детские дошкольные образовательные учреждения.



Право на получение таких компенсаций сохранят многодетные семьи и семьи, чей среднедушевой доход не превышает 1,5-кратной величины прожиточного минимума на каждого члена семьи (прожиточный минимум устанавливается ежеквартально и на данный момент он составляет 9,4 тысяч рублей). То есть, компенсацию смогут получать те родители, чей доход на одного члена семьи не превышает 14 тысяч рублей в месяц.



Нововведения начнут действовать для вновь пришедших в детский сад детей. В отношении родителей, чьи дети уже посещают детский сад и получают компенсации, эти нормы введут с сентября 2020 года, когда обновляется пакет необходимых документов. Размер компенсаций остается прежним: за первого ребенка - 20%, за второго - 50% родительской платы. Многодетным родителям, как и раньше, компенсируют 100% платы за детский сад.

