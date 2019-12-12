Общество

47 минут назад

Родителей малышей поделили на зажиточных и нуждающихся.

1 509
#бюджет #детские сады
1
Родителей малышей поделили на зажиточных и нуждающихся.

В регионе ввели критерии адресности для липчан, чьи дети посещают детские сады. 

Сегодня на сессии областного Совета депутаты с подачи главы региона Игоря Артамонова решили пользоваться критериями нуждаемости и адресности для липчан, чьи дети посещают детские дошкольные образовательные учреждения. 

Право на получение таких компенсаций сохранят многодетные семьи и семьи, чей среднедушевой доход не превышает 1,5-кратной величины прожиточного минимума на каждого члена семьи (прожиточный минимум устанавливается ежеквартально и на данный момент он составляет 9,4 тысяч рублей). То есть, компенсацию смогут получать те родители, чей доход на одного члена семьи не превышает 14 тысяч рублей в месяц.

Нововведения начнут действовать для вновь пришедших в детский сад детей. В отношении родителей, чьи дети уже посещают детский сад и получают компенсации, эти нормы введут с сентября 2020 года, когда обновляется пакет необходимых документов. Размер компенсаций остается прежним: за первого ребенка - 20%, за второго - 50% родительской платы. Многодетным родителям, как и раньше, компенсируют 100% платы за детский сад.
1 509
#бюджет #детские сады
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Виктор

4 минуты назад
Голосовали за лысого вот и получайте стабильность.
ответить

Еще в рубрике

«Сосед, верни лампочки»
#кража
1
«Сосед, верни лампочки»

7 минут назад

Общество
У здания УФСБ в Липецке проходят учения
#учения
У здания УФСБ в Липецке проходят учения

17 минут назад

Общество
Ну, за президиум!
#администрация Липецкой области
5
Ну, за президиум!

24 минуты назад

Общество
Липецкие школьники напишут «Диктант Победы»
#диктант #День Победы
5
Липецкие школьники напишут «Диктант Победы»

сегодня, 10:40

Общество
Мэрия поддержала протест жителей 19-го микрорайона
#строительство #долгострой #публичные слушания
12
Мэрия поддержала протест жителей 19-го микрорайона

сегодня, 10:10

Общество
Аналитики: зарплаты липчан реально вырастут на 2,7%
#прогноз #зарплата #инфляция
19
Аналитики: зарплаты липчан реально вырастут на 2,7%

сегодня, 09:56

Общество