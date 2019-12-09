Происшествия
56 минут назад
Погибшие в пожаре на улице Ковалева занимались изготовлением дизельного топлива
Вечером 8 декабря на улице Ковалева в ангаре бывшей станции технического обслуживания произошел пожар. Во время его тушения пожарные обнаружили тела двух мужчин. По факту их гибели Следственным отделом по Правобережному округу Липецка СУ СК России по Липецкой области проводится доследственная проверка.
«По данным следствия, вечером 8 декабря в ангаре на улице Ковалева в ходе тушения пожара обнаружены тела двух мужчин 38 и 40 лет, арендовавших это помещение. По предварительным данным, мужчины занимались изготовлением дизельного топлива кустарным способом», - сообщает первые данные проверк пресс-служба Следственного управления СК РФ по Липецкой области.
Тела мужчин отправлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин их смерти. Также устанавливается причина возгорания.
По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.
«По данным следствия, вечером 8 декабря в ангаре на улице Ковалева в ходе тушения пожара обнаружены тела двух мужчин 38 и 40 лет, арендовавших это помещение. По предварительным данным, мужчины занимались изготовлением дизельного топлива кустарным способом», - сообщает первые данные проверк пресс-служба Следственного управления СК РФ по Липецкой области.
Тела мужчин отправлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин их смерти. Также устанавливается причина возгорания.
По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.
Ха